WASHINGTON – L’administration Trump a publié lundi des sanctions contre l’agence turque d’acquisitions militaires pour punir l’allié de l’OTAN plus de trois ans après avoir acheté un système de défense antimissile à la Russie. Les sanctions économiques et de voyage infligées à la présidence turque des industries de la défense et à quatre de ses hauts responsables étaient autant un avertissement à d’autres pays – dont l’Inde, l’Égypte et l’Arabie saoudite – qui envisagent d’acheter des armes et d’autres équipements militaires à Moscou. L’annonce des sanctions, dans les dernières semaines du mandat du président Trump, a également montré la volonté des responsables américains de dépasser son affinité pour le président turc Recep Tayyip Erdogan et de demander au pays de rendre compte de la possibilité que la Russie puisse infiltrer la technologie de défense occidentale. Le refus de la Turquie de renoncer à son achat, en 2017, du système de défense antimissile russe S-400 ne nous a pas laissé le choix, en fin de compte, a déclaré Christopher Ford, secrétaire d’État adjoint à la sécurité internationale.

«Ce n’est pas une mesure que nous avons prise à la légère, ou certainement rapidement», a déclaré M. Ford aux journalistes lors d’un briefing peu après que M. Trump ait approuvé les sanctions. «Et cela a été très soigneusement poursuivi, et nous avons essayé très fort de donner à Ankara toutes les chances de trouver une meilleure voie à suivre, et cela ne l’a pas fait. M. Trump a résisté à l’imposition des sanctions l’année dernière, après que la Russie a livré les défenses antimissiles à la Turquie, provoquant la colère des membres du Congrès qui ont approuvé la semaine dernière leur inclusion obligatoire dans un projet de loi sur les dépenses militaires pour 2021. Les responsables turcs ont attisé l’irritation américaine en testant le système de défense en octobre. sur les avertissements pour le maintenir en sommeil. «Après avoir vu le président Trump refuser à plusieurs reprises de tenir la Turquie et le président Erdogan pour responsables, je suis heureux de voir cette administration finalement imposer les sanctions requises – même si ce n’était que sous la menace imminente de nouvelles mesures du Congrès», a déclaré le sénateur Chris Van Hollen, Démocrate du Maryland. À Ankara, la capitale turque, un déclaration publiée par le ministère des Affaires étrangères a exhorté «les États-Unis à reconsidérer cette décision injuste annoncée aujourd’hui et à rectifier cette grave erreur dès que possible». « La Turquie prendra les mesures nécessaires contre cette décision, qui affectera négativement nos relations et exercera des représailles de la manière et au moment opportuns », indique le communiqué. «La Turquie ne s’abstiendra jamais de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder sa sécurité nationale.»

Les sanctions imposeront des sanctions économiques aux exportations, autorisations ou prêts américains à l’agence d’achat militaire turque et gèleront les avoirs détenus par les Américains de quatre de ses hauts fonctionnaires. Les quatre officiels sont également interdits d’entrée aux États-Unis. Bien que les sanctions soient limitées à l’agence d’approvisionnement militaire, les analystes turcs ont déclaré que les sanctions limiteraient l’industrie de la défense du pays et la diplomatie avec d’autres pays. « Ces sanctions ne sont pas » légères « comme prévu, mais à dose » moyenne « , » dit Asli Aydintasbas, journaliste et membre du Conseil européen des relations extérieures. Le gouvernement turc a également noté que M. Trump avait a personnellement qualifié la menace de sanctions de «pas vraiment juste» en juillet 2019, quand il a blâmé l’administration Obama pour le différend de plusieurs années. À l’époque, M. Trump avait déclaré que l’ancien président Barack Obama avait refusé de vendre des défenses antimissiles Patriot de fabrication américaine à la Turquie, ne lui laissant d’autre choix que d’acheter l’équipement russe. En fait, l’administration Obama a envisagé de vendre des missiles Patriot à la Turquie, mais les négociations ont été à plusieurs reprises sabordées. En conséquence directe de la vente du S-400, les États-Unis ont annulé leur contrat de livraison d’avions de combat furtifs F-35 à la Turquie de peur que les Russes puissent exploiter leurs capacités sensibles tout en fonctionnant sur les mêmes systèmes de défense. Cela a élargi un fossé croissant entre la Turquie et les États-Unis – sinon entre leurs deux dirigeants – sur les droits de l’homme et les opérations militaires expansionnistes de M. Erdogan en Syrie, en Libye, Caucase et le Méditerranée orientale. L’Union européenne est également envisageant des sanctions contre la Turquie pour le forage de réserves de gaz dans les eaux méditerranéennes litigieuses revendiquées par la Grèce et Chypre. Bien que les États-Unis et une grande partie de l’Europe se soient alignés contre la Turquie, aucun des deux ne souhaite que l’État à majorité musulmane stratégiquement situé quitte l’OTAN. Malgré son achat de systèmes de défense antimissile, la Turquie est en désaccord avec la Russie sur la plupart des problèmes géopolitiques et sert largement de rempart contre ses avancées contre l’Occident.