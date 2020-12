L’administration Trump a approuvé des sanctions contre la Turquie en guise de représailles pour l’achat d’un système de missiles russe, la première fois que de telles mesures sont utilisées contre un allié de l’OTAN.

Une interdiction d’exportation et des restrictions de visa américaines seront imposées à l’agence gouvernementale turque qui supervise les achats de défense.

La décision est intervenue alors que les dirigeants européens ont reporté une décision sur les sanctions sur un différend distinct – les droits de forage pétrolier en Méditerranée orientale – jusqu’en mars.

Les États-Unis disent que la Turquie a décidé d’acheter le système de défense aérienne S-400 à la Russie, même s’il est incompatible avec l’équipement de l’OTAN.

Secrétaire d’État Mike Pompeo ajoutée que son pays avait « fait savoir clairement à la Turquie aux plus hauts niveaux et à de nombreuses reprises que son achat du système S-400 mettrait en danger la sécurité de la technologie et du personnel militaires américains ».

Un communiqué de lundi a ajouté: « Les actions d’aujourd’hui ne visent pas à saper les capacités militaires ou l’état de préparation au combat de la Turquie ou de tout autre allié ou partenaire américain, mais plutôt à imposer des coûts à la Russie en réponse à son large éventail d’activités malveillantes. »

Mais la Turquie appelé la décision « complètement insensée » et a déclaré que les affirmations que le système était incompatible avec les équipements de l’OTAN étaient « dépourvues de toute valeur technique ».

Les États-Unis avaient précédemment retiré la Turquie de leur programme de développement de chasseurs furtifs F-35 l’année dernière en raison du différend sur le S-400.

Mais de nombreux analystes estiment que les relations personnelles étroites du président Donald Trump avec son homologue turc Recep Tayyip Erdoğan ont influencé la décision de ne pas appliquer les sanctions jusqu’à présent.

La Turquie a testé le système de défense antimissile en octobre pour la première fois, suscitant une condamnation du Pentagone.