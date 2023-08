Les États-Unis imposent des sanctions à d’éminents financiers russes liés à l’Occident

Commentez cette histoire Commentaire

Le département du Trésor américain a imposé vendredi des sanctions à Mikhail Fridman et Petr Aven, deux milliardaires russes derrière Alfa Group, une société de services financiers de premier plan – signe que la Maison Blanche Biden cherche à accroître la pression sur les élites russes qui se sont taillées des profils internationaux tout en maintenir les opérations commerciales en Russie.

« Les riches élites russes devraient se détromper de l’idée qu’elles peuvent fonctionner comme d’habitude pendant que le Kremlin fait la guerre au peuple ukrainien », a déclaré le secrétaire adjoint au Trésor Wally Adeyemo dans un communiqué annonçant les nouvelles mesures punitives. « Notre coalition internationale continuera de tenir pour responsables ceux qui permettent l’invasion injustifiée et non provoquée de l’Ukraine. »

Les sanctions américaines porteront un autre coup dur à Fridman et Aven, qui faisaient partie des oligarques d’origine, de puissants magnats russes qui ont gagné d’immenses fortunes dans les années 1990 sous la présidence de Boris Eltsine, et qui ont ensuite géré la transition vers le règne du président Vladimir Poutine et développé leurs empires. . Ni l’un ni l’autre n’a pu être joint pour un commentaire vendredi.

Les deux hommes se sont battus contre les sanctions qui leur ont été imposées l’année dernière par l’Union européenne et la Grande-Bretagne au lendemain de l’invasion russe de l’Ukraine, qui les a décrits comme des « oligarques pro-Kremlin » étroitement associés au président russe.

L’UE a affirmé que Fridman, en tant que fondateur du groupe Alfa, avait obtenu la propriété de l’État en récompense « de sa loyauté envers le régime politique ». Dans des dossiers judiciaires contestant les sanctions de l’UE, Fridman et Aven ont nié avoir bénéficié de toute relation avec le président russe. Ils ont tous deux nié des liens étroits avec Poutine.

Jusqu’à vendredi, la culture d’alliés par les deux hommes en Occident semblait avoir contribué à les exclure de la liste des sanctions américaines. Aven a passé une grande partie de l’année et demie écoulée depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie dans sa résidence des Hamptons à New York, tandis que Fridman a vécu dans un manoir à Highgate, dans le nord de Londres, tout en montant sa contestation judiciaire contre les sanctions.

Fridman, 58 ans, a été brièvement arrêté à la fin de l’année dernière lorsqu’une cinquantaine d’agents de la National Crime Agency britannique ont fait une descente dans son manoir et ont annoncé une enquête sur un éventuel complot visant à frauder le gouvernement britannique, un complot en vue de commettre un parjure et du blanchiment d’argent. Mais les enquêtes, en dehors de l’enquête sur le blanchiment d’argent, ont depuis été abandonnées, selon des personnes proches du dossier.

Les deux hommes ont cherché à se distancer de leur empire commercial russe, qui comprend l’une des plus grandes banques privées de Russie, Alfa-Bank, et un géant de l’assurance, AlfaStrakhovanie, depuis que Bruxelles et Londres ont imposé les mesures punitives l’année dernière.

Fridman et Aven ont démissionné du conseil d’administration d’ABH Holdings, la société mère luxembourgeoise d’Alfa-Bank, en mars 2022, mais ont conservé respectivement 33% et 12,4% des parts de la société holding.

La décision du département du Trésor fait suite à un rapport approfondi du journal d’enquête indépendant russe Proekt sur les rôles de dizaines de milliardaires russes en tant que fournisseurs clés de la machine de guerre russe.

Le rapport citait des contrats du gouvernement russe comme montrant qu’Alfa-Bank avait accordé des prêts à une multitude d’entreprises de défense russes, y compris un important producteur de balles à Tula au plus fort de la guerre l’année dernière, et dispose actuellement de lignes de crédit étendues à l’Uralsky Optiko- l’usine Mekhanichesky, un fabricant de systèmes optiques pour les bombardiers russes, et aux fournisseurs de matières premières pour les producteurs d’armes nucléaires et de missiles.

Proekt a également cité des contrats gouvernementaux comme montrant qu’AlfaStrakhovanie, le groupe d’assurance des milliardaires, avait fourni une assurance aux unités militaires actives dans la guerre en Ukraine, ainsi qu’à plus d’une douzaine de fabricants de défense russes, dont le producteur de mitrailleuses Kalachnikov.

Dans une déclaration en réponse au rapport, un porte-parole de Fridman a déclaré que lui et Aven ne détenaient qu’indirectement des participations dans Alfa-Bank et AlfaStrakhovanie et, après avoir renoncé à leurs droits d’actionnaires dans les sociétés, ne pouvaient plus diriger ou gérer l’une ou l’autre d’entre elles. . Le porte-parole a déclaré qu’Alfa-Bank avait décidé de cesser toute activité avec des entreprises de défense russes, tandis qu’AlfaStrakhovanie n’avait plus de contrats avec des entreprises de défense ou des unités militaires russes.

Fridman, autrefois considéré comme l’un des membres les plus libéraux de l’establishment commercial russe, a soigneusement limité ses commentaires sur la guerre.

Dans une lettre aux employés de LetterOne, sa société holding britannique, dans les jours qui ont suivi l’invasion russe, il a déclaré que la guerre était une « tragédie » et a appelé à la fin de l’effusion de sang.

Cette semaine, Arkady Volozh, co-fondateur du géant technologique Yandex, est devenu le deuxième titan des affaires russe à condamner publiquement la guerre en Ukraine.

Le seul autre grand homme d’affaires russe à dénoncer publiquement la guerre est Oleg Tinkov, un ancien propriétaire exilé de la Tinkov Bank, l’une des plus grandes banques privées de Russie, qui a qualifié la guerre de « folle » l’année dernière et a renoncé à sa citoyenneté russe en signe de protestation. La position publique anti-guerre de Tinkov a semblé l’aider à obtenir un sursis de la part du gouvernement britannique, qui a déclaré le mois dernier qu’il levait les sanctions contre le magnat.

Les milliardaires du groupe Alfa ont longtemps maintenu un équilibre délicat entre leurs opérations et relations commerciales en Occident et leurs intérêts commerciaux en Russie. Ils ont canalisé une grande partie des 14 milliards de dollars de recettes de la vente en 2014 de leur participation dans TNK-BP, une entreprise pétrolière russe, vers des investissements internationaux allant de la vente au détail à l’énergie. Tous deux ont souligné qu’ils étaient politiquement neutres.

Mais la relation d’Aven avec Poutine remonte au début des années 1990, lorsqu’il était ministre dans le gouvernement d’Eltsine et que Poutine était adjoint au maire de Saint-Pétersbourg.

Dans un témoignage à Robert S. Mueller III, dans le cadre de l’enquête du conseil spécial sur l’ingérence russe dans l’élection présidentielle américaine de 2016, Aven a reconnu avoir rencontré Poutine sur une base trimestrielle, y compris en 2016. Il a déclaré que lors de ces réunions, il recevrait « directives implicites » de Poutine et qu’il comprenait qu’il y aurait des « conséquences » s’il ne les mettait pas en œuvre.

Le département du Trésor a également imposé vendredi des sanctions aux partenaires commerciaux les plus proches de Fridman et Aven, German Khan et Alexey Kuzmichev, principaux actionnaires du groupe Alfa jusqu’en mars 2022, ainsi qu’à l’Union russe des industriels et entrepreneurs, un puissant groupe de pression pour les affaires de Moscou. élite, connue sous le nom de RSPP.

Des documents vus par le Washington Post indiquent que le RSPP se préparait à monter un nouvel effort de lobbying majeur pour lever les sanctions occidentales contre ses membres. Le département du Trésor a déclaré vendredi que Fridman présidait un comité RSPP et avait également été sanctionné pour avoir agi directement ou indirectement au nom du RSPP.