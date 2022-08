Les États-Unis imposent des sanctions à Alina Kabaeva, la petite amie présumée de Poutine

Commentez cette histoire Commentaire

Les États-Unis ont imposé mardi des sanctions au partenaire romantique présumé du président russe Vladimir Poutine, dans le cadre de la dernière série de sanctions visant des responsables et des entités liés au Kremlin en réponse à la guerre de la Russie en Ukraine. Alina Kabaeva, 39 ans, faisait partie des 13 ressortissants russes ajoutés mardi à la liste des sanctions du département du Trésor. Ancienne gymnaste vedette avec deux médailles d’or olympiques, Kabaeva est devenue plus connue ces dernières années en tant que petite amie supposée du leader russe de 69 ans.

L’annonce américaine de mardi citait la “relation étroite de Kabaeva avec Poutine”, bien qu’elle ne mentionne pas spécifiquement un lien romantique. Mais le gouvernement américain soutient que Kabaeva est la mère d’au moins trois des enfants de Poutine, a rapporté le Wall Street Journal, et avait précédemment préparé un ensemble de sanctions contre elle avant de prendre une décision de dernière minute fin avril pour ne pas blesser perspectives d’une paix négociée en Ukraine.

Kabaeva a également été députée du parti de Poutine à la Douma d’État et dirige actuellement le groupe national des médias pro-Kremlin, qui exploite un réseau de stations de télévision et de radio et publie des journaux en Russie. Kabaeva était déjà sous sanctions de l’UE et du Royaume-Uni.

“Alors que des innocents souffrent de la guerre d’agression illégale de la Russie, les alliés de Poutine se sont enrichis et ont financé des modes de vie opulents”, a déclaré la secrétaire au Trésor Janet L. Yellen dans un communiqué de presse. “Le département du Trésor utilisera tous les outils à sa disposition pour s’assurer que les élites russes et les facilitateurs du Kremlin soient tenus responsables de leur complicité dans une guerre qui a coûté d’innombrables vies.”

Kabaeva, qui est née en Ouzbékistan en 1983, s’est fait connaître en Russie comme l’une des athlètes les plus décorées de la gymnastique rythmique. Sa carrière sportive n’a cependant pas été sans controverse – elle a dû rendre deux médailles des Goodwill Games de 2001 après un scandale de dopage.

Kabaeva a pris sa retraite du sport à peu près au même moment où des rapports ont révélé qu’elle avait une relation amoureuse avec Poutine.

Le Kremlin a nié la relation présumée. Un journal russe qui a publié un article en 2008 disant que Poutine et Kabaeva avaient une relation amoureuse a été rapidement fermé dans des circonstances mystérieuses.

Poutine et sa femme de 30 ans, Lyudmila Poutina, ont divorcé en 2014.

Kabaeva et sa famille ont largement bénéficié des liens avec le cercle de Poutine, selon les médias russes et américains. Une évaluation classifiée des services de renseignement américains sur l’ingérence présumée de la Russie dans les élections de 2016 a répertorié Kabaeva comme bénéficiaire de la richesse de Poutine, a rapporté le Journal en avril, citant un responsable américain.

Les modes de vie luxueux des petites amies de Poutine ont alimenté les spéculations sur leurs relations avec le président russe. Les Pandora Papers, un trésor de documents révélés par le Washington Post et un consortium d’agences de presse l’année dernière, ont montré qu’une autre femme qui aurait eu une relation amoureuse avec Poutine possédait un appartement chic à Monaco et une société écran dans les îles Vierges britanniques – même car on ne savait pas comment elle avait amassé autant de richesses.

Kabaeva a été repérée publiquement pour la première fois depuis des mois fin avril, lorsqu’elle a dirigé son “Festival Alina” annuel, un festival de gymnastique rythmique patriotique à Moscou. Elle se tenait devant une toile de fond décorée de la lettre « Z », le symbole de l’État pour son invasion de l’Ukraine.

Les États-Unis ont précédemment imposé des sanctions aux filles de Poutine issues d’un ancien mariage, Katerina Tikhonova et Maria Voronstova, après que des preuves de crimes de guerre présumés ont été commises par les forces russes lors de leur occupation de la banlieue de Kyiv, la capitale ukrainienne. Les atrocités comprenaient la décapitation et la torture de civils.

Les dernières sanctions visent les élites russes et les entreprises opérant dans des secteurs “qui génèrent des revenus substantiels pour le régime russe”, indique le communiqué.

Outre Kabaeva, ils incluent Andrey Grigoryevich Guryev, fondateur d’une entreprise chimique russe et propriétaire du deuxième plus grand domaine de Londres après Buckingham Palace, et Viktor Filippovich Rashnikov, propriétaire majoritaire et président du conseil d’administration de MMK, l’un des plus grands producteurs d’acier au monde. . Deux filiales de MMK ont également fait l’objet de sanctions.

Les sanctions gèlent les biens américains des personnes ciblées et interdisent aux individus ou entités américains de faire des transactions avec eux.

Le département d’État, quant à lui, a annoncé de nouvelles sanctions à l’encontre de trois oligarques russes et de responsables soutenus par le Kremlin dans les régions d’Ukraine occupées par des forces russes ou par procuration, notamment Marioupol et Kherson. Les sanctions visent également 24 entités russes liées à la défense et à la technologie, y compris des centres de recherche.

“Nos actions ciblent certaines des plus importantes institutions russes de recherche et développement liées à la défense, des producteurs de semi-conducteurs et des entités informatiques et électroniques avancées”, a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken dans un communiqué. “Ces actions isoleront davantage les industries russes de la défense et de la haute technologie et limiteront leurs contributions à la machine de guerre de Moscou.”

Le département a également imposé des restrictions de visa à près de 900 responsables russes, ainsi qu’à “31 responsables gouvernementaux étrangers qui ont agi pour soutenir la prétendue annexion par la Russie de la région de Crimée en Ukraine et ont ainsi menacé ou violé la souveraineté de l’Ukraine”.