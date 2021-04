L’élection a été un affrontement générationnel entre Museveni, 76 ans, et le chanteur populaire et législateur de l’opposition connu sous le nom de Bobi Wine, 39 ans, qui a été arrêté et harcelé à plusieurs reprises avant le vote. Wine a par la suite allégué des irrégularités généralisées lors des élections.

Blinken a déclaré que «les candidats de l’opposition étaient régulièrement harcelés, arrêtés et détenus illégalement sans inculpation. Les forces de sécurité ougandaises sont responsables de la mort et des blessures de dizaines de passants innocents et de partisans de l’opposition. » Des personnalités de la société civile ont été intimidées et arrêtées, et les journalistes ont été visés par la violence, a-t-il déclaré.