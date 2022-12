Les États-Unis imposent des restrictions au fabricant de puces chinois et à d’autres entreprises pour des raisons de sécurité nationale

L’administration Biden a déclaré jeudi qu’elle restreignait “sévèrement” des dizaines d’organisations principalement chinoises, dont au moins un fabricant de puces, dans leurs efforts pour utiliser des technologies de pointe pour aider à moderniser l’armée chinoise.

Les 36 entités seront confrontées à des “exigences de licence strictes” qui entravent leur accès à certains produits, logiciels et technologies produits aux États-Unis – y compris l’intelligence artificielle et l’informatique de pointe, le Bureau de l’industrie et de la sécurité du Département du commerce dit dans un communiqué.

La dernière action du Bureau intervient plus de deux mois après que l’administration Biden a imposé de nouvelles restrictions à l’accès de la Chine aux semi-conducteurs avancés.

Les nouvelles désignations visent également les entités liées à la Russie soutenant l’invasion militaire de l’Ukraine par ce pays, a indiqué l’agence.

Ces actions protégeront la sécurité nationale des États-Unis en étouffant la capacité de Pékin à “exploiter l’intelligence artificielle, l’informatique de pointe et d’autres technologies puissantes disponibles dans le commerce pour la modernisation militaire et les violations des droits de l’homme”, a déclaré le sous-secrétaire au Commerce pour l’Industrie et la Sécurité, Alan Estevez, dans la presse. Libération.

“Ce travail se poursuivra, tout comme nos efforts pour détecter et perturber les efforts de la Russie pour obtenir les articles et technologies nécessaires et d’autres articles pour sa guerre brutale contre l’Ukraine, y compris de l’Iran”, a déclaré Estevez.

L’une des sociétés ajoutées à la soi-disant liste d’entités était Yangtze Memory Technologies Corporation, ou YMTC, un fabricant de puces chinois clé qui avait précédemment été ajouté à la liste non vérifiée des États-Unis, une autre désignation restreignant le commerce.

“J’ai longtemps tiré la sonnette d’alarme sur les graves menaces à la sécurité nationale et à l’économie derrière YMTC et d’autres entreprises technologiques soutenues par le PCC, comme CXMT et SMIC”, a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., dans un communiqué jeudi matin.

“Le YMTC représente une menace immédiate pour notre sécurité nationale, l’administration Biden devait donc agir rapidement pour empêcher le YMTC de gagner ne serait-ce qu’un pouce d’avantage militaire ou économique”, a déclaré Schumer.

Le communiqué de presse de jeudi a précisé que 30 des groupes étaient ajoutés à la liste des entités pour des activités liées à leurs efforts pour obtenir du matériel américain afin de soutenir la modernisation militaire de la Chine. Quatre autres ont été ajoutés en raison de “leur risque important d’être impliqués dans des activités qui pourraient avoir un impact négatif” sur la sécurité nationale américaine de la politique étrangère, selon le communiqué.

Une autre entité a été ajoutée pour son implication présumée dans les violations des droits de l’homme par la Chine contre les Ouïghours et d’autres groupes musulmans au Xinjiang, ainsi que pour avoir prétendument aidé le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien à obtenir des articles américains.

L’administration Biden a également déclaré qu’elle lèverait certaines restrictions sur un total net de 25 entités chinoises qui se sont conformées avec succès aux contrôles américains pour vérifier que ses marchandises exportées étaient utilisées de la manière revendiquée par les entités.