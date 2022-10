Les États-Unis imposent de nouvelles sanctions aux responsables iraniens pour la répression des manifestations

CNN

Les États-Unis ont imposé mercredi une série de nouvelles sanctions contre les responsables iraniens impliqués dans la répression en cours des manifestations nationales en Iran – la dernière réponse américaine aux efforts de Téhéran pour étouffer l’indignation après la mort de Mahsa Amini, 22 ans.

“Cela fait 40 jours depuis la mort de Mahsa Amini, 22 ans, sous la garde de la soi-disant” police de la moralité “, et nous nous joignons à sa famille et au peuple iranien pour une journée de deuil et de réflexion”, a déclaré le secrétaire de Etat Antony Blinken a déclaré dans un communiqué.

« Les États-Unis sont déterminés à soutenir le peuple iranien et à veiller à ce que les responsables de la répression brutale des manifestations nationales en cours en Iran soient tenus responsables », a déclaré Blinken. “Aujourd’hui, nous annonçons une action conjointe entre les départements de l’État et du Trésor désignant 14 personnes et trois entités utilisant cinq autorités différentes, démontrant notre engagement à utiliser tous les outils appropriés pour demander des comptes à tous les niveaux du gouvernement iranien”.

Les sanctions du département du Trésor de mercredi visent le commandant de l’organisation de renseignement du Corps des Gardiens de la révolution islamique et le commandant adjoint des opérations du CGRI, ainsi que deux responsables de la province du Sistan et du Balouchistan, “site de certaines des pires violences de la dernière série de manifestations”. “, a déclaré l’agence dans une sanction distincte.

Le département du Trésor a également sanctionné de nombreux responsables pénitentiaires iraniens, dont Hedayat Farzadi, le directeur de la tristement célèbre prison d’Evine à Téhéran.

Outre les sanctions liées à la répression des manifestants, le département du Trésor a également désigné deux Iraniens et l’école qu’ils ont fondée – Ravin Academy – qui « forme des individus à la cybersécurité et au piratage », ainsi que Samane Gostar Sahab Pardaz Private Limited Company, « l’un des principaux opérateurs de services de filtrage des médias sociaux en Iran », a déclaré le département du Trésor.

“Des hackers formés à la Ravin Academy ont été impliqués dans la perturbation directe de la communication de ceux qui protestent contre le régime iranien”, a déclaré Blinken.

Le Département d’État a sanctionné «le commandant iranien et chef de la police de la province d’Ispahan, Mohammed Reza Mirheydary… pour son implication dans des violations flagrantes des droits de l’homme, à savoir les traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants infligés à des manifestants pacifiques lors des manifestations de novembre 2021 à Ispahan , Iran », a déclaré Blinken. “En raison de l’action d’aujourd’hui, Mirheydary n’est pas éligible pour entrer aux États-Unis.”

Le haut diplomate américain a également annoncé que les États-Unis imposaient des sanctions “à deux personnes et à une entité impliquées dans des exécutions extrajudiciaires, des actes de torture ou d’autres violations flagrantes des droits de l’homme internationalement reconnus commis contre des individus en Iran” – la prison de Bushehr, qui “aurait été la site de plusieurs violations des droits de l’homme », Mohammed Reza Ostad, « le directeur de cet établissement alors que des violations flagrantes des droits de l’homme s’y produisaient » ; et Mohammed Reza Mirheydary, “le commandant et chef des forces de police de la province d’Ispahan”.

L’administration Biden a dévoilé une série de mesures visant à punir le régime pour sa répression du peuple iranien et à tenter de soutenir les manifestants.

Fin septembre, les États-Unis ont annoncé des sanctions à l’encontre de la police des mœurs iranienne à la suite de la mort d’Amini sous leur garde à vue.

Dans un communiqué, le département du Trésor américain a déclaré qu’il sanctionnait la police des mœurs “pour abus et violence contre les femmes iraniennes et violation des droits des manifestants pacifiques iraniens”.

Peu de temps après, au milieu des fermetures d’Internet par le gouvernement iranien face aux protestations généralisées contre la mort d’Amini, le gouvernement américain a pris une mesure destinée à permettre aux entreprises technologiques d’aider le peuple iranien à accéder aux informations en ligne.

Dans une interview avec Becky Anderson de CNN la semaine dernière, l’envoyé spécial pour l’Iran, Rob Malley, a souligné que la politique américaine sur l’Iran “n’est pas celle d’un changement de régime initié par Washington”.

« Notre politique est de défendre et de soutenir les droits fondamentaux des citoyens iraniens tout comme nous voulons soutenir les droits fondamentaux des citoyens du monde entier », a-t-il déclaré.

« La forme de gouvernement en Iran appartiendra aux Iraniens de décider. Notre position, qui est très claire, est que nous soutenons les droits humains fondamentaux des femmes et des hommes iraniens ordinaires et c’est notre politique », a ajouté Malley.

Malley a déclaré « qu’il n’y a aucun doute » sur le côté des protestations généralisées que les États-Unis soutiennent : les manifestants.

« Nous sommes du côté de ces droits fondamentaux et du respect de ces droits fondamentaux », a-t-il déclaré.

Des responsables américains, dont Malley, ont déclaré que le soutien aux manifestants – et non à l’accord sur le nucléaire iranien – était leur objectif en ce moment, alors que les efforts pour rétablir l’accord sur le nucléaire se trouvaient dans une nouvelle impasse.

Les mesures punitives de l’administration Biden contre l’Iran pour sa répression des manifestants surviennent alors que les États-Unis et l’Europe s’efforcent de contrer la coopération croissante de l’Iran et de la Russie dans la guerre en Ukraine. Ces dernières semaines, les forces russes ont bombardé des villes ukrainiennes avec des drones iraniens. Le principal porte-parole adjoint du département d’État, Vedant Patel, a déclaré la semaine dernière que “l’approfondissement” des relations entre Moscou et Téhéran devait être considéré comme “une menace profonde”.

Patel a déclaré que les États-Unis “continueraient de prendre des mesures pratiques et agressives pour rendre ces ventes d’armes plus difficiles, y compris des sanctions, des mesures de contrôle des exportations contre toutes les entités impliquées”.

“Nous avons de nombreux outils disponibles dans notre arsenal pour perturber non seulement les transferts d’armes iraniens, mais aussi pour continuer à tenir la Russie responsable de ses actes absurdes en Ukraine également”, a déclaré Patel lors d’un briefing du département mardi dernier.