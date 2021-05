Les États-Unis imposent de nouvelles sanctions à 13 responsables de la junte militaire du Myanmar et au Conseil d’administration d’État au pouvoir

Les chefs militaires sont désignés pour «Réprimer violemment le mouvement pro-démocratie dans le pays», ainsi que les attaques contre les Birmans, y compris les «Meurtre d’enfants», a déclaré lundi le département américain du Trésor dans un communiqué.

Trois enfants adultes de hauts responsables militaires birmans déjà désignés sont également sanctionnés, a indiqué le Trésor.

Il a affirmé que les chefs militaires avaient créé le SAC le 2 février pour soutenir le «Renversement illégal» du gouvernement démocratiquement élu de Myanamr, dirigé par la conseillère d’État Aung San Suu Kyi.

«L’armée birmane continue de commettre des violations des droits de l’homme et d’opprimer le peuple birman», Andrea Gacki, chef du Bureau américain du contrôle des avoirs étrangers, a déclaré lundi dans un communiqué.

Les personnes inscrites sur la liste noire verront leurs actifs aux États-Unis gelés et ne pourront plus faire affaire avec des citoyens américains.

Washington avait précédemment sanctionné plusieurs responsables militaires birmans et sociétés d’État en relation avec le coup d’État en cours.

Suu Kyi et d’autres responsables gouvernementaux ont été arrêtés par l’armée le 1er février et une junte militaire a été créée pour diriger le Myanmar.

Depuis lors, l’armée a imposé une répression brutale contre les manifestants anti-junte, et plus de 800 citoyens ont été tués, selon l’organisation à but non lucratif de défense des droits de l’homme, Assistance Association for Political Prisoners.

