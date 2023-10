Les États-Unis imposent davantage de sanctions contre les drones iraniens alors que les règles de l’ONU arrivent à expiration

WASHINGTON — Les États-Unis ont imposé mercredi des sanctions à un groupe de personnes et d’entreprises basées en Iran, en Chine, à Hong Kong et au Venezuela, liées au développement des programmes iraniens de missiles balistiques et de drones.

Les sanctions surviennent alors que les restrictions des Nations Unies sur les activités liées aux missiles iraniens en vertu d’une résolution du Conseil de sécurité sont sur le point d’expirer, ainsi que les restrictions de l’UE sur la capacité de l’Iran à se procurer des armes nucléaires et conventionnelles.

Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor a sanctionné 11 personnes, huit entités et un navire pour avoir prétendument soutenu les Gardiens de la révolution islamique, le ministère de la Défense et la Logistique des forces armées iraniennes dans leur production et leur prolifération de missiles et de drones.

Sont inclus dans les sanctions des sociétés d’équipement basées en Iran et leurs directeurs, un distributeur de composants électroniques basé à Hong Kong, plusieurs responsables iraniens, dont l’attaché de défense au Venezuela, Jaber Reihani, et le cargo général PARNIA, qui a été utilisé pour les exportations de marchandises de défense. .

Malgré l’expiration imminente de la résolution de l’ONU, les États-Unis sont déterminés à contrer l’achat, le développement et la prolifération par l’Iran de missiles, de drones et d’autres armes militaires, selon un communiqué du Trésor.

Brian Nelson, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, a déclaré que le « choix imprudent de l’Iran de poursuivre sa prolifération de drones destructeurs et d’autres armes prolonge de nombreux conflits dans certaines régions du monde ». Un drone est un véhicule aérien sans pilote, communément appelé drone.

Les États-Unis continueront à prendre des mesures pour empêcher la prolifération iranienne de drones et d’autres armes au profit des régimes oppressifs et des acteurs déstabilisateurs, et nous encourageons la communauté internationale à faire de même.

Entre autres choses, les sanctions privent les personnes et les entreprises de l’accès à tout bien ou actif financier détenu aux États-Unis et empêchent les entreprises et les citoyens américains de faire des affaires avec elles.

L’administration du président Joe Biden soutient que l’Iran fournit à la Russie des drones et matériaux pour construire une usine de fabrication de drones à l’est de Moscou alors que le gouvernement du président Vladimir Poutine envahit l’Ukraine.

« Nous sommes contre la guerre en Ukraine », a déclaré le président Raïssi en juin alors qu’il rencontrait des responsables des médias en marge de la première conférence mondiale, la réunion des dirigeants de haut niveau à l’Assemblée générale des Nations Unies.

Les tensions entre les États-Unis et l’Iran restent vives, malgré libération de cinq détenus américains de l’Iran en septembre en échange de la libération de près de 6 milliards de dollars d’avoirs iraniens gelés.