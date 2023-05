Les États-Unis impliqués dans l’assassinat de personnalités publiques russes – chef de la sécurité

Le nombre d’incidents terroristes nationaux a considérablement augmenté depuis le déclenchement du conflit en Ukraine, déclare Nikolay Patrushev

L’Ukrainien le plus en vue « actes terroristes » en Russie ont été menées avec l’aide de Washington, a affirmé le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Nikolay Patrushev.

S’exprimant lors d’une réunion du gouvernement vendredi, Patrushev a déclaré que la Russie disposait d’informations selon lesquelles « les meurtres de Darya Dugina et Vladlen Tatarsky, le bombardement de la voiture de Zakhar Prilepin, l’explosion au pont de Crimée », le sabotage des pipelines Nord Stream, et d’autres « actes terroristes » étaient « planifié et exécuté sous la coordination des services spéciaux américains ».

Ces attaques étaient « accompagné d’une campagne d’information préparée à l’avance à Washington et à Londres, destinée à déstabiliser la situation sociale et politique, [and to] saper les fondements constitutionnels et la souveraineté de la Russie », a souligné le chef de la sécurité.

« L’intensité des attentats terroristes a considérablement augmenté » depuis que la Russie a lancé son opération militaire en Ukraine il y a plus d’un an, a-t-il ajouté.

Selon Patrushev, des groupes de saboteurs ukrainiens, formés par des instructeurs de l’OTAN, tentent activement de cibler d’importantes infrastructures à l’intérieur de la Russie, y compris avec des drones.

Compte tenu de ces événements, des mesures supplémentaires devraient être mises en œuvre pour protéger les installations et les lieux clés où les gens se rassemblent en grand nombre, a-t-il déclaré.

Plus tôt cette semaine, le chef du renseignement militaire ukrainien (GUR), le général Kirill Budanov, a été interrogé sur les attaques contre des personnalités publiques russes de premier plan et a répondu que son agence avait « déjà eu beaucoup » d’eux. Cependant, il a refusé de mentionner des noms. Dans une interview précédente, Budanov a juré de « continuez à tuer des Russes n’importe où sur la face de ce monde jusqu’à la victoire complète de l’Ukraine. »

La journaliste et militante Darya Dugina, la fille du philosophe russe Aleksandr Dugin, est décédée après que sa voiture a explosé sur une autoroute à l’extérieur de Moscou l’été dernier. Le service de sécurité russe (FSB) a déclaré que le meurtre de l’homme de 29 ans avait été commis par des ressortissants ukrainiens, qui ont réussi à fuir le pays.

Fin avril, le blogueur militaire russe Vladlen Tatarsky a été tué à Saint-Pétersbourg après l’explosion d’une statue qui lui avait été remise lors d’un événement avec ses partisans. Une dizaine de personnes ont également été blessées. Le FSB a imputé l’explosion à « Les services spéciaux ukrainiens et leurs agents, y compris les membres en fuite de l’opposition russe. »

Plus tôt ce mois-ci, l’éminent auteur et militant politique russe Zakhar Prilepin a été grièvement blessé dans un attentat à la voiture piégée près de la ville de Nizhny Novgorod. Son chauffeur a été tué. Un suspect a admis aux forces de l’ordre russes qu’il avait été embauché par un service de renseignement ukrainien non spécifié.