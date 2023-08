Les États-Unis impliquent la souveraineté de Taiwan en vendant de nouvelles armes

Les responsables de Washington insistent sur le fait que cette décision ne reflète pas un changement de politique plus large.

Le gouvernement américain a approuvé un transfert d’armes de 80 millions de dollars vers Taiwan dans le cadre d’un programme normalement réservé aux nations souveraines – une décision susceptible de provoquer la colère de Pékin, qui considère l’île comme faisant partie de son propre territoire.

Le Département d’État a informé mercredi les législateurs concernés de la vente d’armes à venir, selon Associated Press et Reuters, qui ont obtenu une copie de la notification du Congrès.

Le transfert « sera utilisé pour renforcer les capacités d’autodéfense de Taiwan grâce à une capacité de défense conjointe et combinée et à une meilleure connaissance du domaine maritime et à une capacité de sécurité maritime » » a déclaré le ministère, sans nommer de systèmes particuliers.

Bien que des accords antérieurs avec Taipei aient été conclus sous différentes autorités d’exportation, le dernier transfert devrait passer par le programme de financement militaire étranger (FMF). Les ventes passées de FMF ont été en grande partie réalisées auprès d’États-nations à part entière, à la seule exception de l’Union africaine, et le langage utilisé dans la nouvelle notification pourrait impliquer la souveraineté de Taiwan, une position qu’il est peu probable que la Chine accepte.

En savoir plus Les États-Unis autorisent une nouvelle vente d’équipements militaires à Taiwan

Pékin considère Taiwan comme faisant partie de son territoire souverain, le considérant comme une province en rébellion tout en revendiquant le droit de le réunifier par la force s’il déclare son indépendance. Washington ne reconnaît pas ouvertement Taiwan comme un État souverain, mais les États-Unis entretiennent depuis longtemps des liens avec l’île, y compris des milliards de dollars de ventes militaires au fil des décennies.

Cependant, même si la Chine s’opposera certainement à toute suggestion de souveraineté taïwanaise, des responsables anonymes du Département d’État ont déclaré à plusieurs médias que la nouvelle vente ne reflétait pas un changement dans la politique américaine.

« Les États-Unis effectuent des ventes militaires à l’étranger (FMS) à Taiwan depuis des années. Le FMF permet simplement aux pays partenaires éligibles d’acheter des articles, des services et des formations de défense américaine via le FMS ou, pour un nombre limité de pays, via le programme de financement militaire étranger de contrats commerciaux directs (FMF/DCC) », ont déclaré deux responsables américains à l’AP.

Le député républicain Michael McCaul, qui préside la commission des affaires étrangères de la Chambre, a confirmé la notification dans un communiqué mercredi, félicitant le président Joe Biden pour « enfin » approuvant le FMF pour Taiwan.

En savoir plus Des députés britanniques qualifient Taiwan de « pays indépendant »

« Ces armes aideront non seulement Taïwan et protégeront d’autres démocraties de la région, mais renforceront également la posture de dissuasion américaine et garantiront notre sécurité nationale contre une menace de plus en plus agressive. [Chinese Communist Party]», il a dit.

Bien que le Département d’État n’ait pas précisé quelles armes seraient envoyées dans le cadre de l’accord de 80 millions de dollars, il a déclaré que le transfert pourrait inclure « systèmes de défense aérienne et côtière, véhicules blindés, véhicules de combat d’infanterie, drones, missiles balistiques et cyberdéfenses » et du matériel de communication, a rapporté l’AP, ajoutant que les fonds pourraient également être utilisés pour couvrir la formation de l’armée taïwanaise.