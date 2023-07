Un expert américain de premier plan sur le prétendu programme d’armes nucléaires de l’Iran affirme que le nouveau rapport du bureau américain du directeur du renseignement national a appliqué une définition obsolète lorsqu’il a évalué la semaine dernière que Téhéran ne poursuit pas actuellement l’arme atomique.

Les deux pages renseignement américain non classifié Le rapport, qui a été publié la semaine dernière, a déclaré que « l’Iran n’entreprend pas actuellement les principales activités de développement d’armes nucléaires qui seraient nécessaires pour produire un dispositif nucléaire testable ».

Interrogé sur une série de rapports de renseignement européens des Pays-Bas, de Suède et d’Allemagne qui indiquent que le régime iranien construit activement un programme d’armes nucléaires, David Albright, un physicien qui est le fondateur et président de l’Institut pour la science et la sécurité internationale à Washington, DC, a déclaré à Fox News Digital : « Il s’agit de savoir comment les Européens définissent un programme d’armes nucléaires par rapport à la définition de la communauté du renseignement américaine, combinée à une grave ADM post-irakienne. [Weapons of Mass Destruction] paralysie analytique. Il est étonnant que la communauté du renseignement américain continue de creuser et d’utiliser le NIE 2007 défectueux et trop défensif [National Intelligence Estimate] cadre. »

L’IRAN SE DÉPLACE VERS UN POSSIBLE TEST DE BOMBE ATOMIQUE AU DÉFI DES SANCTIONS OCCIDENTALES : RAPPORT INTEL

Albright, qui a travaillé en étroite collaboration avec l’équipe d’action de l’Agence internationale de l’énergie atomique de 1992 à 1997 en se concentrant sur les documents irakiens et les activités d’approvisionnement passées, a ajouté : « Rappelez-vous dans ce NIE qu’un programme civil d’enrichissement déclaré a été défini comme ne faisant par nature pas partie d’un programme d’armes nucléaires. Donc, ils sont piégés par cette définition absurde. Et ils ignorent que la définition de la communauté du renseignement d’un programme secret d’armes nucléaires en 2007 serait indiquée par un programme non déclaré d’enrichissement d’uranium, que le NIE a déclaré que l’Iran ne construisait pas. Mais en fait , l’Iran construisait une usine d’enrichissement secrète, inconnue d’IC ​​en 2007, à Fordow. »

Il a poursuivi : « Donc, selon leur propre définition, l’Iran avait un programme d’armement nucléaire en 2007, mais ils ne s’en sont pas rendu compte et ne l’admettront jamais maintenant. Il y a aussi d’autres problèmes. La définition européenne est plus complète et inclut généralement acheter les moyens de développer ou de fabriquer des composants d’armes nucléaires. »

Le principal conflit entre les conclusions du rapport du Bureau américain du directeur du renseignement national (DNI) et les rapports européens porte sur la question de savoir si le régime iranien a un programme actif d’armes nucléaires.

Le bureau américain du directeur du renseignement national n’a pas encore répondu aux questions de la presse de Fox News Digital.

Le Service général et du renseignement de sécurité des Pays-Bas (AIVD) a estimé que le développement par Téhéran d’uranium de qualité militaire « offre l’option d’une éventuelle [Iranian] premier essai nucléaire de plus près. »

Un porte-parole du département d’État américain a déclaré à Fox News Digital « Nous sommes au courant des rapports européens concernant le programme nucléaire iranien. Nous ne commentons pas les questions de renseignement ou n’avons pas de commentaires au-delà de ce qui figure dans l’évaluation du renseignement national des États-Unis. »

Le porte-parole a ajouté : « Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec nos alliés et partenaires européens et autres pour contrer le développement et la prolifération d’armes dangereuses par l’Iran. Comme nous l’avons déjà dit, nous nous engageons à faire en sorte que l’Iran n’acquière jamais une arme nucléaire ».

L’ENVOYÉ DE BIDEN EN IRAN, ROBERT MALLEY, MIS EN CONGÉ DANS LE CADRE D’UNE ENQUÊTE SUR L’AUTORISATION DE SÉCURITÉ

Lorsque Fox News Digital a interrogé le service général et de sécurité du renseignement des Pays-Bas sur les différences entre le DNI et le rapport de renseignement néerlandais, un porte-parole de l’agence de renseignement néerlandaise a déclaré que le rapport de son pays craignait que l’Iran « supprime les obstacles liés à la production de matières fissiles qui pourrait être utilisé dans une arme nucléaire. »

Le porte-parole des services de renseignement néerlandais a ajouté : « En 2022, l’AIVD a identifié des cas dans lesquels l’Iran (ou des Iraniens) ont recherché des matériaux, des technologies ou des connaissances scientifiques aux Pays-Bas qui ont été jugés pertinents pour le programme iranien d’enrichissement d’uranium. Les Pays-Bas considèrent qu’il n’est pas souhaitable de contribuer au programme nucléaire iranien. Comme indiqué dans notre rapport annuel, en 2022, les efforts de l’AIVD ont empêché un scientifique iranien, qui était affilié à un institut sanctionné, de pouvoir acquérir des connaissances (appliquées) pertinentes auprès d’une université technique néerlandaise.

Selon le porte-parole de l’AIVD, « l’Iran fait des progrès significatifs dans son programme d’enrichissement d’uranium. L’accumulation de grandes quantités de matières fissiles constitue normalement un obstacle important pour tout pays aspirant à acquérir une arme nucléaire ». Avant que l’Iran n’abandonne ses engagements dans le cadre du JCPOA , cet obstacle existait également pour l’Iran, s’il devait se doter d’une arme nucléaire. Cependant, ces dernières années, l’Iran a développé ses capacités d’enrichissement d’uranium et a amassé d’importants stocks d’uranium enrichi.

Le JCPOA est l’abréviation de Plan d’action global conjoint, le nom officiel de l’accord sur le nucléaire iranien. En 2018, l’administration Trump s’est retirée du JCPOA parce que, selon Trump, l’accord n’a pas empêché le régime iranien de construire un dispositif d’armes nucléaires.

L’IRAN DÉVOILE LA DERNIÈRE VERSION D’UN MISSILE BALISTIQUE AU MILIEU DE TENSIONS PLUS ÉLARGIES SUR LE PROGRAMME NUCLÉAIRE

Le porte-parole des services de renseignement néerlandais a déclaré que « l’Iran a supprimé une grande partie de tous les obstacles liés à la production de matières fissiles qui pourraient être utilisées dans une arme nucléaire (c’est-à-dire de l’uranium enrichi à 90 %, qu’ils n’ont jusqu’à présent pas produit). Ce processus s’est poursuivi. en 2022. »

Interrogé sur le rapport des services de renseignement suédois désignant le régime iranien pour son travail sur un programme actif d’armes nucléaires et sur la question de savoir si cela contredit le rapport du DNI, Adam Samara, un porte-parole du service de sécurité suédois, a déclaré à Fox News Digital : « Le service de sécurité suédois devra se référer questions concernant les évaluations d’autres pays au pays en question. »

Samara a ajouté : « C’est l’évaluation du service de sécurité suédois que l’Iran mène des collectes de renseignements illégales contre la Suède, ciblant des connaissances et des technologies qui pourraient être utilisées dans un programme d’armes nucléaires. Ce n’est cependant pas le rôle du service de sécurité suédois d’évaluer si L’Iran a ou non un programme actif d’armement nucléaire. »

Le porte-parole de l’agence de renseignement suédoise a précédemment déclaré à Fox News Digital. « L’Iran cherche la technologie et les connaissances suédoises qui peuvent être utilisées dans leur programme d’armes nucléaires. »

L’Institut de recherche sur les médias du Moyen-Orient a d’abord publié les traductions des rapports de renseignement européens.

L’agence fédérale allemande de renseignement intérieur a noté dans son rapport de juin 2023 que « les autorités de protection de la constitution ont pu trouver, en 2022, un nombre constamment élevé d’indices de tentatives d’approvisionnement pertinentes pour la prolifération par l’Iran pour son programme nucléaire ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le rapport des services de renseignement allemands définit la prolifération « Les activités des puissances étrangères comprennent également l’achat de produits et de connaissances pour la production d’armes de destruction massive, de leurs systèmes de livraison, d’autres armements ou d’éléments de nouveaux systèmes d’armes. »

Le ministère iranien des Affaires étrangères et sa mission permanente auprès des Nations Unies ont refusé de répondre aux questions de la presse de Fox News Digital.

Peter Petroff de Fox News a contribué à ce rapport.