Les États-Unis identifient un Américain tué à Bagdad, des questions demeurent

Les circonstances entourant la mort de Troell et ses activités en Irak sont entourées de mystère. Aucun groupe n’a revendiqué la responsabilité du meurtre. Les responsables de la sécurité ont écarté la possibilité qu’il s’agisse d’un enlèvement qui a mal tourné.

Des responsables de la sécurité ont déclaré lundi que Troell traversait sa rue en direction de son domicile dans le quartier de Wahda à Karrada, une voiture l’a coupé et des assaillants dans un autre véhicule l’ont ensuite abattu. Les responsables ont également déclaré que sa femme était dans la voiture avec lui mais qu’elle n’avait pas été blessée. Son sort et celui de leurs enfants ne sont pas connus.

Troell travaillait pour un centre de langues dans le quartier de Harthiya à Bagdad et aurait également été employé par une organisation non gouvernementale américaine, Millenium Relief and Development Services. L’Associated Press a contacté le principal bureau national de l’organisation dans la province septentrionale de Dohuk, mais les autorités locales ont déclaré qu’il n’avait pas fonctionné depuis deux ans.