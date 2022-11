Les États-Unis identifient un Américain tué à Bagdad, des questions demeurent

BAGDAD (AP) – Un travailleur humanitaire américain tué par balle dans le centre de Bagdad a été identifié comme étant Stephen Edward Troell, 45 ans, a annoncé mardi l’ambassade des États-Unis basée à Bagdad.

Troell, originaire du Tennessee, a été tué par des assaillants inconnus dans sa voiture alors qu’il s’arrêtait dans la rue où il vivait avec sa famille dans le quartier central de Karrada à Bagdad. Il s’agit d’un rare meurtre d’étranger en Irak, où les conditions de sécurité se sont améliorées ces dernières années, ouvrant même la porte au tourisme.

L’ambassade a déclaré qu’elle surveillait de près une enquête ouverte par les autorités irakiennes, mais a refusé de commenter davantage par respect pour sa famille en deuil, selon le communiqué de l’ambassade.

Le Premier ministre Mohammed Shia al-Sudani a ordonné une enquête dans les heures qui ont suivi la mort de Troell. Le corps de Troell était déjà arrivé à l’hôpital Sheikh Zayed de Bagdad.

Les circonstances entourant la mort de Troell et ses activités en Irak sont entourées de mystère. Aucun groupe n’a revendiqué la responsabilité du meurtre. Les responsables de la sécurité ont écarté la possibilité qu’il s’agisse d’un enlèvement qui a mal tourné.

Des responsables de la sécurité ont déclaré lundi que Troell traversait sa rue en direction de son domicile dans le quartier de Wahda à Karrada, une voiture l’a coupé et des assaillants dans un autre véhicule l’ont ensuite abattu. Les responsables ont également déclaré que sa femme était dans la voiture avec lui mais qu’elle n’avait pas été blessée. Son sort et celui de leurs enfants ne sont pas connus.

Troell travaillait pour un centre de langues dans le quartier de Harthiya à Bagdad et aurait également été employé par une organisation non gouvernementale américaine, Millenium Relief and Development Services. L’Associated Press a contacté le principal bureau national de l’organisation dans la province septentrionale de Dohuk, mais les autorités locales ont déclaré qu’il n’avait pas fonctionné depuis deux ans.

Des responsables ont également déclaré à l’AP que l’ONG était connue pour mener un travail missionnaire chrétien parallèlement à ses activités de développement. Les responsables ont parlé sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à informer les médias.

Le profil de Troell sur les réseaux sociaux montre qu’il était un père de famille profondément religieux et dévoué, publiant souvent des photos avec sa femme et ses trois jeunes filles, avec une dévotion particulière pour le Moyen-Orient. Dans sa biographie sur Twitter, il s’est décrit comme vivant et servant dans la région.

Dans un article, Troell a posé avec sa femme sur un pont de Bagdad alors que le soleil se couchait derrière eux. “Quel endroit merveilleux !” il a écrit.

Dans les premières années qui ont suivi l’invasion de l’Irak par les États-Unis en 2003, de telles attaques étaient courantes. En 2004, deux Américains ont été enlevés à Bagdad et des extrémistes ont ensuite publié des vidéos montrant leur décapitation.

Samya Kullab, Associated Press