Les États-Unis identifient les deux Navy SEAL perdus lors d’un raid au large de la Somalie

Leurs familles n’ont pas pu être contactées pour commenter.

Un message qui a été envoyé aux SEAL en service actif par un officier du SEAL un jour après la perte des deux hommes, et qui a été obtenu par le New York Times, indiquait que le plus jeune SEAL avait glissé de l’échelle et que son compagnon de peloton plus expérimenté était entré après lui. Le message indiquait qu’un troisième SEAL était également tombé lors de l’arraisonnement et avait heurté le hors-bord des SEAL avant d’entrer dans l’eau. Ce SEAL a été rapidement sauvé, mais les deux autres ont été perdus.

Les détails de l’accident ont intrigué de nombreux SEAL actuels et anciens, selon Eric Deming, un chef principal des SEAL à la retraite qui a effectué des missions similaires.

La Marine a utilisé des destroyers pour à plusieurs reprises intercepter des navires transportant des armes à destination du Yémen ces dernières années sans incident. Pourquoi, a demandé M. Deming, le commandant de la force opérationnelle SEAL a-t-il décidé de monter à bord d’un boutre lent la nuit dans une mer dangereuse, plutôt que d’attendre de meilleures conditions ?

Il est courant que les SEAL lors des missions d’embarquement portent des dispositifs de flottaison et des balises de localisation, a-t-il déclaré. Si ces mesures de protection avaient été respectées et que des vedettes rapides et des hélicoptères de la Marine se trouvaient dans les environs immédiats, a demandé M. Deming, comment deux SEAL auraient-ils pu être perdus ?