Les États-Unis identifient 28 cas graves de coagulation sanguine chez des personnes ayant reçu le vaccin Covid-19 de Johnson & Johnson – RT USA News

Plus de deux douzaines de cas de coagulation sanguine grave ont été identifiés sur plus de 8,7 millions de receveurs du vaccin Covid-19 Janssen de Johnson & Johnson, ont déclaré les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis.

Dans une présentation en ligne mercredi, l’agence de santé publique a déclaré que la plupart des 28 cas signalés de caillots sanguins avec de faibles taux de plaquettes concernaient des femmes âgées de 30 à 49 ans. Il y avait six cas chez les hommes. Trois personnes sur 28 sont décédées et quatre restent hospitalisées. Au total, 19 cas impliquaient des caillots sanguins dans le cerveau. Le CDC a déclaré que les preuves suggèrent un « association causale plausible » entre le vaccin développé aux États-Unis et les caillots sanguins à faible numération plaquettaire.



En avril, la Food and Drug Administration des États-Unis a demandé aux États de suspendre leur déploiement du jab Janssen « par prudence » après que six femmes recevant le vaccin, âgées de 18 à 48 ans, ont développé des caillots sanguins. Après un examen de l'innocuité, le régulateur des médicaments a déclaré plus tard le mois dernier que la pause de l'utilisation du vaccin devrait être levée, ajoutant dans un communiqué que le coup est « sûr et efficace. » Près de la moitié de toutes les personnes aux États-Unis – 153 448 316 – ont reçu une première dose d'un vaccin Covid-19, selon les données du gouvernement.