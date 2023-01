Les États-Unis harcèlent la Chine avec la dernière “provocation” de Taïwan — RT World News

Pékin a accusé Washington d’exacerber les tensions en faisant naviguer un autre navire de guerre dans le détroit de Taiwan

Les tensions américano-chinoises à propos de Taïwan se sont à nouveau intensifiées, Pékin accusant Washington de saper délibérément la stabilité dans la région en faisant naviguer un navire de guerre dans le détroit entre l’île autonome et le continent chinois.

L’USS Chung-Hoon, un destroyer lance-missiles, a transité jeudi dans les eaux internationales du détroit de Taïwan dans le cadre de ce que la marine américaine a qualifié d’exercice de “liberté de navigation”. L’incident a marqué le premier passage de ce type de Washington à travers le détroit de 100 milles de large cette année et est survenu deux semaines seulement après que des avions de guerre américains et chinois se sont croisés à moins de 3 mètres l’un de l’autre au-dessus de la mer de Chine méridionale.

Liu Pengyu, porte-parole de l’ambassade de Chine à Washington, a appelé les États-Unis à “Cessez immédiatement de provoquer des troubles, d’aggraver les tensions et de saper la paix et la stabilité à travers le détroit de Taiwan.” Il ajouta, “La Chine continuera à rester en état d’alerte maximale et est prête à répondre à toutes les menaces et provocations à tout moment, et sauvegardera résolument sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale.”

LIRE LA SUITE:

La Chine accuse les États-Unis de “diffamation et de battage publicitaire” à propos d’un incident aérien

L’Armée populaire de libération (APL) de Chine est passée en état d’alerte maximale alors qu’elle surveillait le passage du navire américain dans le détroit de Taiwan. La marine américaine s’est engagée à poursuivre les transits à travers le détroit pour démontrer son engagement à “un Indo-Pacifique libre et ouvert.” La porte-parole de la marine, le lieutenant Kristina Wiedemann, a déclaré à USNI News que le transit de jeudi avait été effectué conformément au droit international.

L’armée américaine vole, navigue et opère partout où le droit international le permet.

Le porte-parole de l’ambassade de Chine a déclaré que de telles manifestations ne faisaient qu’aggraver les tensions entre les pays. “Les navires de guerre américains font souvent preuve de souplesse au nom de l’exercice de la liberté de navigation. Il ne s’agit pas de garder la région libre et ouverte.















Le président taïwanais Tsai Ing-wen aurait visité une base militaire vendredi dans le centre du comté de Chiayi pour observer des exercices au milieu de la dernière rangée. Elle a déclaré aux journalistes que l’APL “activités continues” autour de Taïwan sont “pas utile aux relations inter-détroit ni à la paix et à la stabilité de la région.”

Les relations américano-chinoises se sont détériorées l’été dernier, lorsque la présidente de l’époque, Nancy Pelosi, a défié les avertissements de Pékin en se rendant à Taiwan. Les responsables chinois avaient affirmé que son voyage porterait atteinte à la souveraineté de Pékin sur l’île et enhardirait les séparatistes. La Chine a réagi en intensifiant les exercices militaires dans la région et en rompant les liens avec les États-Unis en matière de défense et de climat.