Les États-Unis grandissent dans un match nul 0-0 avec l’Angleterre

Nous pouvons avoir un débat intelligent sur la question de savoir si cette version actuelle de l’équipe nationale des États-Unis représente une “génération dorée”. Il est temps pour cette discussion.

Mais peu importe comment nous l’appelons, cela ne peut tout simplement pas faire l’objet d’un débat: une jeune équipe a grandi de manière significative vendredi, ayant l’air courageuse et imperturbable, regagnant une certaine estime mondiale perdue en faisant correspondre l’Angleterre dans un coup de cœur très attendu, celui qui n’a pas ‘t décevoir, peu importe la ligne de score 0-0.

Il y aura toujours ces matchs qui sont bien plus que leur somme d’influence sur le classement du groupe. Ce biggie du Black Friday, l’une de ces occasions, s’est déroulé comme ça. Il a été calculé tactiquement, nécessairement de la part d’une partie américaine qui n’a fait preuve d’aucune naïveté – même si une petite allocation serait compréhensible.

Le résultat de vendredi n’aura peut-être que peu d’impact sur l’arrivée du groupe, mais fournira certainement un coup de pouce psychologique de grande taille à l’équipe de Gregg Berhalter.

Du côté anglais, cela pourrait être une source permanente de frustration que les Three Lions n’aient toujours jamais battu les États-Unis en Coupe du monde (toujours!). Et tandis que la jeune formation américaine peut se donner à fond pour échanger des coups sans crainte avec un gros favori, il faut dire que le résultat net a toujours favorisé les Anglais.

L’équipe de Gareth Southgate, en pleine forme pour avancer dans cette Coupe du monde de football, alors que les Etats-Unis doivent battre l’Iran mardi, lors de la troisième et dernière journée de poules. Pourtant, l’équipe de Berhalter peut tirer beaucoup de celui-ci.

Ce qui s’est bien passé : la classe de milieu de terrain et le plan de Berhalter

Côté personnel, Berhalter a fait un changement pour la chaude nuit au stade Al Bayt. Haji Wright, une surprise pour faire partie de la liste américaine, a remplacé l’attaquant par Josh Sargent, qui était silencieux contre le Pays de Galles à part sa partie critique sur un putain de gros but. Au-delà de cela, aucun changement à l’arrière central, où Walker Zimmerman a conservé sa place aux côtés de Tim Ream malgré le mauvais défi qui a aidé le Pays de Galles à s’en aller avec un match nul.

Tactiquement, le gestionnaire américain a effectué un changement surprenant. Berhalter a généralement été un ardent défenseur du 4-3-3, mais a accepté vendredi quelque chose d’un peu plus pratique : un 4-4-2 avec McKennie déployé légèrement plus en arrière à droite que Christian Pulisic à gauche.

L’idée semblait être de faire en sorte que les défenseurs centraux anglais – le point faible de l’équipe de Southgate – fassent plus de passes pénétrantes. Cela a fonctionné, car les Américains étaient légèrement meilleurs en première mi-temps et sûrement l’agresseur après la pause. La frustration anglaise a été plus palpable vers la 60e minute, lorsque l’attaque américaine a créé quatre coups de pied de coin coup sur coup.

Alors que la seconde mi-temps en portait un, c’était Southgate qui recherchait les changements influents; Berhalter, d’accord avec la scène qui se déroule, ne semblait préoccupé que par la gestion des minutes.

Comme lors du match d’ouverture contre le Pays de Galles, la force américaine était au milieu de terrain. Ce n’est pas une surprise; c’est ce que nous avons tous vu dans les sélections de Berhalter. Tyler Adams, McKennie et Yunus Musah forment un triangle central mobile, habile et fougueux, même si la profondeur peut tomber à partir de là.

Une fois de plus, Adams était magistral, probablement la figure la plus brillante de l’une ou l’autre équipe, chronométrant bien les tacles et habile à nettoyer les dégâts. McKennie a de nouveau été efficace, sa personnalité et son dynamisme depuis le milieu de terrain causant des problèmes à l’Angleterre. Bien que nous puissions pinailler sur sa qualité dans les efforts au but, nous pouvons également souligner de manière importante qu’il a été efficace pendant une fenêtre plus longue vendredi, sa forme physique continuant à augmenter utilement.

Après 15 minutes où l’Angleterre a eu les meilleures chances, le latéral droit américain a pris le dessus. Pendant 20 à 25 minutes, McKennie, Sergino Dest et Tim Weah se sont combinés pour créer des problèmes sur leur côté droit.

Ream en charge, la défense américaine était inébranlable

Pas sûr de ce que dit Berhalter que Ream était, encore une fois, le meilleur défenseur américain, calme et assuré d’avant en arrière. N’oubliez pas que Ream semblait être un ajout tardif à la liste, sélectionné uniquement en raison d’une blessure ailleurs. Zimmerman, quant à lui, en a fait juste assez, malgré un nombre croissant de moments tremblants.

Le gardien Matt Turner, qui n’a pas joué au football avant le lycée, ressemblait à un homme qui avait gardé le but dans des matchs massifs toute sa vie.

L’attaquant anglais Harry Kane a eu un bon coup d’œil tôt (Zimmerman a eu le bon moment sur celui-là, arrivant bien pour le bloc) et un tard, une tête large. Sinon, pas grand chose. Les introductions tardives de Jordan Henderson et Jack Grealish ont animé l’attaque de l’Angleterre, mais pas assez. Les États-Unis ont obtenu leur place en Coupe du monde.

Qu’est-ce qui a mal tourné : pas de buts

McKennie et Pulisic ont eu les meilleures chances américaines. McKennie en a lancé un au-dessus de la barre transversale à bout portant de la croix de Weah, tandis que Pulisic en a frappé un sur la barre transversale. Pulisic, pas nécessairement omniprésent dans celui-ci, a tout de même réussi le look d’un attaquant qui pourrait changer la fortune en un instant.

Son service de coup de pied arrêté était meilleur, même si cette partie ressemble toujours à un travail en cours du point de vue de l’équipe. Quoi qu’il en soit, il leur faudra au moins un but la semaine prochaine contre l’Iran, car un match nul ne suffira pas.

Peut-être que Gio Reyna peut ajouter un peu de piquant à l’attaque ; le volume de cette conversation en cours peut être plus faible, car il est entré dans le match, bien que tard. Mais les prochains jours seront encore remplis de questions sur son rôle limité jusqu’à présent.

