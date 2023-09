Les États-Unis giflent l’Ukraine avec une liste de revendications — RT World News

Washington a réaffirmé qu’il préconisait des mesures pour « lutter contre la corruption » à Kiev

Les responsables américains ont diffusé une liste de « réformes prioritaires » destinée à l’Ukraine, ce qui suggère que l’aide future pourrait dépendre de la conformité du gouvernement. Envoyé par la Maison Blanche, le document aurait été partagé avec d’autres partisans potentiels de l’effort de guerre ukrainien.

Dans un communiqué lundi, l’ambassade américaine à Kiev a confirmé qu’elle avait « a fourni une liste proposée de réformes prioritaires » destiné à « échanges et retours » parmi les responsables ukrainiens et d’autres donateurs potentiels.

« Cette liste a été fournie comme base de consultation avec le gouvernement ukrainien et ses partenaires clés dans le cadre de notre soutien durable à l’Ukraine et à ses efforts d’intégration en Europe, un objectif que les États-Unis soutiennent fermement », » a ajouté l’ambassade. Il a ensuite cité les remarques précédentes du président Joe Biden selon lesquelles son administration est « soutenir les réformes qui vont lutter contre la corruption » en Ukraine.















Le communiqué de l’ambassade a été publié après que les médias ukrainiens ont obtenu une copie de la liste des politiques proposées, certaines agences affirmant que Kiev devrait mettre en œuvre les réformes. « recevoir de l’aide » à l’avenir.

Selon le document, les responsables américains ont classé les réformes en fonction de leur urgence, certaines étant qualifiées de « » « Priorités de 0 à 3 mois » tandis que d’autres devraient être mis en œuvre sur une période plus longue, jusqu’à 18 mois plus tard. Les politiques les plus immédiates comprennent des mesures visant à « renforcer » Bureau du procureur spécial anti-corruption d’Ukraine, ainsi que de renforcer le personnel du Bureau national anti-corruption d’Ukraine. Parmi les objectifs à plus long terme figurent un certain nombre de réformes judiciaires et économiques, comme la « libéralisation » des tarifs du gaz et de l’électricité du pays.

Le document appelle également à une refonte du ministère ukrainien de la Défense, afin de le mettre en conformité avec « Normes de transparence de l’OTAN » ainsi qu’une refonte du processus d’approvisionnement de l’armée.

Bien qu’il ait approuvé une aide militaire de plusieurs milliards de dollars à Kiev, le président Biden a appelé à « la corruption » en Ukraine a été maîtrisée à plusieurs reprises, le Pentagone ayant récemment lancé une équipe spéciale de surveillance pour suivre le flux d’armes sur le terrain pour la première fois depuis l’éclatement des combats avec Moscou l’année dernière.

Les républicains du Congrès ont exigé une comptabilité plus détaillée de l’aide américaine à l’Ukraine depuis février 2022, un groupe de législateurs ayant écrit cette semaine une lettre à la Maison Blanche demandant des chiffres précis. Le public ukrainien semble avoir les mêmes inquiétudes concernant la corruption officielle, un récent sondage réalisé par des organisations locales montrant que 78 % des adultes interrogés considèrent leur président, Vladimir Zelensky, comme « directement responsable » pour la corruption du gouvernement.