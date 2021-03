Washington a annoncé une série de mesures contre des dizaines de responsables saoudiens à la suite d’un rapport sur le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, mais a déclaré que le maintien de bonnes relations avec Riyad est «important pour les intérêts américains».

Au total, 76 responsables saoudiens impliqués dans ce qui a été décrit comme «Actes de répression» contre divers dissidents, y compris le meurtre de Khashoggi en 2018, ont été interdits d’entrée aux États-Unis, a déclaré lundi le porte-parole du département d’État, Ned Price, en annonçant la nouvelle stratégie visant à « Recalibrer » relations entre Washington et Riyad.

Les mesures impliquaient également l’ajout d’un autre ancien haut responsable du renseignement saoudien à la liste américaine des violateurs des droits de l’homme en vertu de la loi Global Magnitsky. La Force d’Intervention Rapide – une unité de la Garde Royale saoudienne supposément engagée dans le «Opérations contre-dissidentes», selon Price – figurait également sur la liste tandis que Washington exhortait Riyad à «Dissoudre le groupe» et abandonner ses pratiques anti-dissidentes.

Les États-Unis n’ont pas sanctionné le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, même si un rapport de la communauté du renseignement publié vendredi accusait le royal d’avoir approuvé la capture et le meurtre de Khashoggi à l’intérieur du consulat saoudien à Istanbul.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré dimanche que Washington ne recourrait pas à des sanctions mais opterait pour « plus efficace » mesures à la place. Pourtant, il semble que les mesures annoncées lundi visaient principalement à appeler activement Riyad à changer ses habitudes et à respecter «Les valeurs américaines.»

«Nous recherchons un partenariat qui reflète notre travail important ensemble, et nos intérêts et priorités communs, mais aussi un partenariat mené avec des responsabilités plus transparentes et en accord avec les valeurs américaines,» Price a dit.

Le porte-parole du département d’État a déclaré à plusieurs reprises que Washington voit «Valeur dans le maintien du partenariat» et aimerait voir les relations qui «Déjà 80 ans» Aller de l’avant.

«Nos relations avec l’Arabie saoudite restent importantes. Il est important pour les intérêts des États-Unis et nécessite des progrès et des réformes continus pour garantir que ce partenariat repose sur des fondamentaux solides et continue de faire progresser nos objectifs communs au Moyen-Orient ». Price a dit, comme il l’a nommé «Forger des liens dans toute la région», éviter une guerre avec l’Iran et « forger un accord de paix historique»Entre Riyad et Tel Aviv parmi eux.

L’administration du président Joe Biden a annoncé la fin du soutien américain à toute opération offensive au Yémen, y compris par le biais de ventes d’armes, et a immédiatement mis fin à deux accords d’armes avec les Saoudiens.

Price a également déclaré que Washington restait fermement « engagé » à la sécurité nationale des Saoudiens et les a aidés « se défendre » contre les drones et les missiles lancés par les militants yéménites houthis.

Alors que les États-Unis ont condamné le meurtre de Khashoggi, ils ont évité de punir Riyad trop durement pour cela. En 2019, le président américain Donald Trump a opposé son veto à trois projets de loi du Congrès qui auraient interdit les ventes d’armes au royaume du désert, malgré la pression des républicains et des démocrates.

Biden a promis une action difficile contre le prince héritier saoudien lors de sa campagne présidentielle. Il ne semble pas pressé de donner suite à ces promesses maintenant qu’il est en fonction. Psaki a déclaré dimanche que l’imposition de restrictions sur «Dirigeants de gouvernements étrangers» n’a tout simplement pas été la voie américaine historiquement, bien que les présidents de la Biélorussie, du Venezuela et de l’Iran puissent être en désaccord.

