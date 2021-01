Le secrétaire à la Défense par intérim, Christopher Miller, a déclaré dimanche qu’il avait annulé sa décision de ramener le porte-avions USS Nimitz à la maison du golfe Persique. Il a cité les « menaces récentes » de l’Iran.

Le Nimitz patrouille dans les eaux du Golfe depuis la fin novembre, mais Miller a déclaré vendredi qu’il avait ordonné au navire de «rentrer directement chez lui pour effectuer un déploiement de près de 10 mois». Le Nimitz est basé dans l’État de Washington.

Le New York Times, citant des responsables américains, a déclaré que cette décision faisait partie d’un signal de « désescalade » adressé à Téhéran pour éviter un conflit dans les derniers jours du pouvoir du président Donald Trump. L’Associated Press a rapporté que l’ordre était opposé par de hauts responsables militaires. Miller a annoncé sa volte-face dimanche soir. « En raison des récentes menaces émises par les dirigeants iraniens contre le président Trump et d’autres responsables du gouvernement américain, j’ai ordonné à l’USS Nimitz de suspendre son redéploiement de routine », a-t-il déclaré. « L’USS Nimitz restera désormais en poste dans la zone d’opérations du Commandement central américain. Personne ne devrait douter de la détermination des États-Unis d’Amérique. » Il n’a pas précisé les menaces impliquées. Sa déclaration intervient un an après qu’une frappe de drone américain à Bagdad a tué le vénérable commandant iranien, Qassem Soleimani, et son lieutenant irakien, Abu Mahdi al-Muhandis. Des milliers de personnes en deuil irakiennes ont scandé « vengeance » et « non à l’Amérique » lors d’une manifestation massive à Téhéran dimanche. L’anniversaire de la frappe de drone à Bagdad a également été marqué ces derniers jours à travers l’Iran et par des partisans en Syrie, au Liban, au Yémen et ailleurs. M. Trump a unilatéralement retiré les États-Unis d’un accord nucléaire historique avec l’Iran et les puissances mondiales en 2018 et a lancé une campagne de «pression maximale» contre Téhéran, réimposant et renforçant des sanctions paralysantes. Les deux pays sont par deux fois au bord de la guerre depuis juin 2019, notamment après le meurtre de Soleimani. Quelques jours après l’assassinat de Soleimani, l’Iran a lancé une volée de missiles sur des bases irakiennes abritant des troupes américaines et d’autres troupes de la coalition, mais M. Trump s’est abstenu de toute réponse militaire forte.

