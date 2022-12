Les États-Unis gagneront-ils un jour une Coupe du monde de notre vivant ?

Les USA ne gagneront pas la Coupe du monde en 2022, malheureusement pour les supporters américains. Une défaite 3-1 aux mains des Pays-Bas en a assuré beaucoup.

Bien sûr, c’était une jeune équipe américaine avec seulement une poignée de rappels à l’équipe qui n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2018. Par exemple, l’USMNT était la deuxième équipe la plus jeune de la Coupe du monde de cette année. Seul le Ghana, sorti en phase de groupes, avait une équipe plus jeune.

Par conséquent, Tyler Adams, Christian Pulisic, Yunus Musah, Weston McKennie, Gio Reyna et les autres jeunes starlettes ont acquis une expérience inestimable. Cette expérience peut être utile en 2026. Ensuite, ces joueurs disputeront une Coupe du monde à domicile, un privilège rare pour n’importe quel joueur.

Cependant, la question demeure de savoir si les États-Unis remporteront ou non une Coupe du monde. Les signes d’amélioration dans l’équipe sont clairs. Les Stars and Stripes se sont affrontés avec l’Angleterre en phase de groupes, même s’il s’agissait d’un match nul. De plus, il est sorti du groupe. C’est quelque chose que l’Allemagne, la Belgique, le Danemark et leurs rivaux mexicains ne peuvent pas dire.

Dans le même temps, alors que les États-Unis montrent des progrès, d’autres nations, plus centrées sur le football, montrent autant, sinon plus, de progrès. La France et l’Angleterre ont toutes deux aligné de jeunes équipes lors de la Coupe du monde 2018. Alors que la France a gagné, l’Angleterre a terminé quatrième. Les deux équipes qui s’apprêtent à se rencontrer en quarts de finale de 2022 font partie des favorites et, encore une fois, chacune fait partie du top 10 des équipes les plus jeunes de cette Coupe du monde.

Les États-Unis peuvent-ils gagner une Coupe du monde de notre vivant ?

Quoi qu’il en soit, le potentiel et les projections de ce lot de talents américains sont quelque chose à célébrer. Il y a des joueurs dans les meilleurs clubs à travers l’Europe, et la Major League Soccer continue de croître.

Gagner la Coupe du monde est une tâche ardue, d’autant plus que seuls huit pays peuvent dire qu’ils ont remporté la compétition dans leur histoire. En plus de cela, seules les nations d’Europe et d’Amérique du Sud revendiquent cet honneur. L’équipe nord-américaine est allée le plus loin aux États-Unis, mais c’était avant la Seconde Guerre mondiale lorsqu’elle a terminé troisième.

Alors, qu’en dites-vous ? Les États-Unis peuvent-ils réellement gagner la Coupe du monde de notre vivant ? Si oui, que doit-il se passer pour que ce rêve devienne réalité ?