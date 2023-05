Les États-Unis gagnent et se qualifient pour le quatrième quart de finale consécutif de la Coupe du monde U20

Les États-Unis sont, une fois de plus, en quart de finale de la Coupe du monde U20. Les Américains y sont parvenus grâce à une confortable victoire 4-0 contre la Nouvelle-Zélande mardi. C’était la meilleure performance pour la jeune équipe américaine, usurpant ce titre après une victoire 3-0 sur les Fidji en phase de groupes. La victoire de mardi a également maintenu une fiche défensive parfaite. L’Équateur n’a pas réussi à marquer lors du premier match et la Slovaquie n’a pas réussi à percer lors de la troisième journée.

Les États-Unis ont peut-être été surpris de marquer le premier but. Compte tenu de son succès en Coupe du monde U20 jusqu’à présent, marquer n’a pas été un problème. Six buts en trois matchs, c’est un bon retour. Cependant, le premier match contre la Nouvelle-Zélande à la 14e minute a été l’un des plus inattendus. Après avoir récupéré le ballon à 25 mètres du but, Owen Wolff, un milieu de terrain de l’Austin FC, a décoché un tir au but.

Il a fallu une seconde complète au ballon pour atteindre le filet néo-zélandais alors qu’il roulait sur le sol. Alors que le gardien de but des All Whites, Kees Sims, semblait susceptible de sauver, il a retiré ses mains en pensant qu’il s’écartait. Cependant, il a glissé à l’intérieur du poteau droit du gardien, donnant une avance à l’USYNT.

Cet objectif a marqué le début d’une période de domination pour les États-Unis. L’une de ces occasions était une déviation de la barre transversale.

Au total, à la fin des 45 premières minutes, la formation américaine de Michael Varas détenait les trois quarts du ballon. Cela a conduit à une série d’occasions phénoménales à la fin de la première mi-temps. Diego Luna a fait une course formidable à travers le milieu de terrain qui a produit un corner. Lors de la bousculade suivante, Daniel Edelman a forcé une forte sauvegarde des Sims sur une volée à distance. La dernière chance était sur un centre coupé du côté droit. Cependant, le tir américain dans la bouche du but est passé à côté.

Les États-Unis dans un autre quart de finale de la Coupe du monde U20 avec un spectacle en deuxième mi-temps

Les États-Unis ont poursuivi cette tendance malheureuse quelques minutes seulement après le début de la seconde période. Un jeu plus bien travaillé en Nouvelle-Zélande a failli marquer un but. Caleb Wiley était derrière la défense et il a passé le ballon au milieu pour Jonathan Gómez. Cependant, Gómez, qui est dans le système Real Sociedad, du but béant.

Les États-Unis ont finalement encaissé via le seul joueur avec plusieurs buts dans l’équipe lors de ce tournoi. Cade Cowell, qui est entré dans le match avec des buts consécutifs, a décoché un tir du pied gauche au sol depuis l’intérieur de la surface. Il l’a traîné sur un Sims sans défense.

Justin Che en a fait trois peu de temps après. Une autre course solide au milieu de terrain de Diego Luna a conduit à une ruée vers les États-Unis. Cade Cowell, en tête-à-tête avec les Sims, est allé loin. Avec son angle au but fermé, le talent des tremblements de terre de San Jose a carré le ballon. , claquant dans le filet néo-zélandais avec 15 minutes à faire dans le 90. Rokas Pukštas a fait quatre six minutes plus tard. Un coup franc venant du côté gauche a rencontré la tête du joueur de 18 ans, qui n’avait qu’à le mettre sur la cible.

Cette victoire propulse l’USYNT en quarts de finale de la Coupe du monde U20 pour la quatrième année consécutive. Dans chaque cas, cependant, les États-Unis ont perdu dans les huit derniers. Les Américains affronteront le vainqueur du match de jeudi entre l’Uruguay et la Gambie.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire