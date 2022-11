Les États-Unis frustrent à nouveau l’Angleterre lors d’une Coupe du monde en match nul 0-0

AL KHOR, Qatar (AP) – De fortes huées ont retenti autour du stade. Les supporters anglais n’étaient pas contents. Les États-Unis les avaient encore une fois frustrés lors d’une Coupe du monde.

C’est trois fois et en comptant que les équipes se sont rencontrées sur la plus grande scène du football et que l’Angleterre attend toujours sa première victoire contre les Américains après un match nul 0-0 vendredi.

L’entraîneur Gareth Southgate avait auparavant rappelé à ses joueurs ce record, les États-Unis ayant gagné 1-0 en 1950 et joué un match nul 1-1 en 2010. Ils n’ont pas semblé tenir compte de son avertissement et n’ont pas répondu à Gregg Berhalter. équipe jeune et dynamique.

L’Angleterre a battu l’Iran 6-2 lors de son match d’ouverture au Qatar pour justifier son statut de favori du tournoi. Mais il pourrait se considérer chanceux de ne pas avoir perdu un autre match contre les États-Unis, après que Christian Pulisic ait frappé la barre transversale avec une frappe en première mi-temps et que Weston McKinnie ait levé un tir à huit mètres.

Les supporters anglais s’étaient présentés au stade Al Bayt en prévision de la célébration d’une victoire et d’une qualification pour les huitièmes de finale avec un match à jouer.

“Je veux que nos fans à la maison aient le sourire aux lèvres et nous n’avons pas tout à fait réussi à y parvenir”, a déclaré Southgate. “Mais les gens vont réagir comme ils réagissent et je ne peux pas laisser cela affecter ce que je ressens pour l’équipe ou ce que l’équipe ressent.

“L’objectif est de se qualifier et nous avons trois matchs pour le faire.”

Frustrer l’Angleterre est une chose. Mais le travail de Berhalter est de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Le tirage au sort prépare un match pour les États-Unis contre l’Iran mardi pour une place en huitièmes de finale. L’Iran a battu le Pays de Galles 2-0 plus tôt et occupe la deuxième place du groupe B avec trois points, un de plus que les Américains.

“Cela prépare notre premier match à élimination directe de la Coupe du monde”, a déclaré Berhalter. « Nous gagnons ou nous sommes hors de la Coupe du monde. Cela va être notre priorité pendant que nous préparons l’équipe pour le prochain match.

« Mais le plus important, c’est de comprendre l’intensité que l’Iran va apporter. Ils ont joué un excellent match aujourd’hui. Joué avec une tonne d’esprit devra être prêt si nous voulons avoir une chance d’avancer.

Southgate, quant à lui, tentera de remonter ses joueurs. Il les a décrits comme découragés après la victoire exaltante contre l’Iran.

Et malgré les huées, l’Angleterre est toujours en tête du groupe avec quatre points.

“Ce n’était pas la meilleure performance, c’est sûr”, a déclaré Harry Kane, qui a failli marquer avec une tête dans les arrêts de jeu. « De bons sorts avec le ballon, mais nous n’avions pas tout à fait le produit final.

“Nous avons eu deux ou trois opportunités et nous ne les avons pas mises de côté.”

KANE ATTEND

Kane, Soulier d’or de la Coupe du monde 2018, est toujours à la recherche de son premier but lors de ce tournoi.

MUSEH MISS

Yunus Musah, qui a choisi de représenter les États-Unis plutôt que l’Angleterre, a montré exactement ce que Southgate manque avec une performance dominante au milieu de terrain.

James Robson, l’Associated Press