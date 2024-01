Les États-Unis frappent une milice soutenue par l’Iran en Irak

24 janvier 2024, 00h40 GMT Mis à jour il y a 38 minutes

Source des images, Getty Images Légende, Des combattants brandissent des drapeaux de l’Irak et des groupes paramilitaires, dont le Kataib Hezbollah, lors des funérailles des militants tués lors d’une frappe américaine dans le nord de l’Irak le mois dernier.

Les États-Unis affirment que leurs forces ont mené des frappes en Irak contre trois installations utilisées par des milices soutenues par l’Iran.

Les frappes « proportionnées » ont visé « la milice Kataib Hezbollah et d’autres groupes affiliés à l’Iran », a déclaré le secrétaire à la Défense Lloyd Austin.

Il a déclaré que les frappes de précision étaient « une réponse directe » aux attaques contre les États-Unis et leurs alliés de la coalition en Irak et en Syrie.

Mais un haut responsable irakien a déclaré qu’il s’agissait d’une « violation flagrante de la souveraineté de l’Irak ».

Le conseiller irakien à la sécurité nationale, Qassem al-Aaraji, a ajouté que les frappes américaines n’avaient pas contribué à ramener le calme.

Écrivant sur X, anciennement Twitter, il a déclaré que « les États-Unis devraient intensifier la pression pour mettre un terme à l’offensive israélienne à Gaza plutôt que de cibler et de bombarder les bases d’un organisme national irakien ».

Il faisait référence à l’alliance d’anciens groupes paramilitaires soutenus par l’Iran, Hashed al-Shaabi (Force de mobilisation populaire), désormais intégrée aux forces armées régulières.

La semaine dernière, plusieurs militaires américains ont été blessés lors d’une attaque de missile contre une base aérienne dans l’ouest de l’Irak.

Les responsables américains ont déclaré qu’ils étaient “en cours d’évaluation pour des lésions cérébrales traumatiques”.

Le commandement central de l’armée américaine (CentCom) avait déclaré à l’époque qu’une milice soutenue par l’Iran avait ciblé la base aérienne d’Al Asad, qui héberge les troupes américaines, avec des missiles balistiques et des roquettes.

Un groupe se faisant appeler Résistance islamique en Irak a revendiqué la responsabilité de cette attaque.

Le groupe a émergé fin 2023 et est composé de plusieurs groupes armés affiliés à l’Iran et opérant en Irak. Il a revendiqué d’autres attaques contre les forces américaines ces dernières semaines.

Dans un communiqué, M. Austin a salué le “professionnalisme” du personnel militaire américain dans la planification et la conduite des dernières frappes en Irak dans le cadre des efforts “visant à démanteler et à dégrader davantage l’EI”. [the Islamic State group]”.

M. Austin a souligné que lui et le président américain Joe Biden “n’hésiteront pas à prendre les mesures nécessaires” pour défendre les intérêts américains.

“Nous ne cherchons pas à intensifier le conflit dans la région. Nous sommes tout à fait prêts à prendre des mesures supplémentaires pour protéger notre population et nos installations. Nous appelons ces groupes et leurs sponsors iraniens à cesser immédiatement ces attaques”, a-t-il déclaré.

« Ces frappes visaient [Kataib Hezbollah] quartiers généraux, lieux de stockage et de formation pour les capacités de fusées, de missiles et d’UAV d’attaque unidirectionnelle”, a déclaré CentCom.

Kataib Hezbollah, ou Brigades du Parti de Dieu, est une puissante milice chiite irakienne qui reçoit le soutien financier et militaire de l’Iran.

On pense qu’il entretient des liens étroits avec la Force iranienne Quds, la branche opérationnelle à l’étranger du Corps des Gardiens de la révolution islamique.

Depuis 2009, les États-Unis ont désigné le groupe comme organisation terroriste, l’accusant d’attaquer les forces américaines et irakiennes en Irak au nom de l’Iran et de menacer la paix et la stabilité de l’Irak.

Après ses dernières frappes contre le Kataib Hezbollah, l’armée américaine n’a fourni aucun détail sur l’endroit en Irak où se trouvaient les installations ciblées des milices.

Source des images, Getty Images Légende, Des missiles et des roquettes ont été tirés sur la base aérienne d’Al Asad samedi dernier

L’attaque de samedi contre la base aérienne d’Al Asad fait suite à une frappe de drone américain à Bagdad au début du mois, au cours de laquelle un chef de milice pro-iranienne a été tué.

Les troupes américaines en Irak et en Syrie ont été attaquées des dizaines de fois par des militants pro-iraniens depuis le début de la guerre entre Israël et Gaza en octobre.

L’armée américaine et ses alliés – dont le Royaume-Uni – sont également intervenus pour mettre fin aux attaques de missiles Houthis contre les navires internationaux en mer Rouge.

Washington et Londres ont mené des frappes contre les Houthis, un groupe rebelle soutenu par l’Iran qui contrôle une grande partie de l’ouest du Yémen.

Mercredi, le CentCom a déclaré que les forces américaines avaient mené une nouvelle série de frappes contre deux missiles antinavires houthis « qui visaient le sud de la mer Rouge et étaient prêts à être lancés ».

“Les forces américaines ont identifié les missiles dans les zones du Yémen contrôlées par les Houthis et ont déterminé qu’ils représentaient une menace imminente pour les navires marchands et les navires de la marine américaine dans la région. Les forces américaines ont ensuite frappé et détruit les missiles en état de légitime défense”, a ajouté le CentCom.