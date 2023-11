Les États-Unis frappent une installation liée à l’Iran en Syrie en représailles

Pour la deuxième fois en près de deux semaines, les États-Unis ont mené jeudi matin des frappes aériennes contre une installation utilisée par le Corps des Gardiens de la révolution islamique d’Iran et ses mandataires dans l’est de la Syrie, intensifiant ainsi les représailles contre un flux constant d’attaques de roquettes et de drones contre les forces américaines en Syrie. Irak et Syrie.

Le frappes de deux avions F-15E de l’Air Force contre un entrepôt d’armes dans la province de Deir al Zour, en Syrie, est intervenue après que les frappes aériennes américaines du 27 octobre contre des cibles similaires dans l’est de la Syrie n’ont pas réussi à dissuader l’Iran ou ses mandataires en Syrie et en Irak, que l’administration Biden a imputés aux attaques.

Non seulement les attaques se sont poursuivies – il y en a eu au moins 22 autres depuis les représailles américaines du mois dernier – mais les responsables du Pentagone ont déclaré qu’elles étaient devenues plus dangereuses. Les milices soutenues par l’Iran ont chargé des charges d’explosifs encore plus importantes – plus de 80 livres – sur des drones lancés sur des bases américaines, ont indiqué des responsables américains.

“Cette frappe d’autodéfense de précision est une réponse à une série d’attaques contre le personnel américain en Irak et en Syrie par des affiliés de la Force Al-Qods du CGRI”, a déclaré le secrétaire à la Défense Lloyd J. Austin III dans un communiqué. “Le président n’a pas de priorité plus élevée que la sécurité du personnel américain, et il a ordonné l’action d’aujourd’hui pour montrer clairement que les États-Unis se défendront eux-mêmes, défendront leur personnel et leurs intérêts.”

“Les États-Unis sont tout à fait prêts à prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour protéger notre population et nos installations”, a-t-il ajouté. “Nous insistons contre toute escalade.”

Ces frappes ont également eu lieu après que le Pentagone a déclaré qu’un drone de surveillance militaire américain MQ-9 Reaper avait été abattu mercredi au-dessus de la mer Rouge, au large des côtes du Yémen, par les rebelles Houthis soutenus par l’Iran.

L’abattage du drone, pilier de la flotte de surveillance aérienne de l’armée américaine, a été une nouvelle escalade de la violence entre les États-Unis et les groupes soutenus par l’Iran dans la région. L’épisode a souligné les risques que le conflit entre Israël et le groupe palestinien Hamas puisse dégénérer en une guerre plus large.

Les responsables de l’administration Biden ont tenté de déterminer comment dissuader les milices chiites soutenues par l’Iran d’attaquer les troupes américaines dans la région sans déclencher un conflit plus large, ont déclaré trois responsables de l’administration, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter de la planification interne.

« Les attaques et les menaces émanant de milices alignées sur l’Iran sont totalement inacceptables », a déclaré dimanche le secrétaire d’État Antony J. Blinken en Irak.

Le Pentagone a déclaré mercredi qu’il y avait eu au moins 41 attaques contre les forces américaines en Syrie et en Irak depuis le 17 octobre et qu’au moins 46 militaires américains avaient été blessés, dont 25 avaient subi des traumatismes crâniens. Les États-Unis disposent de 2 500 soldats en Irak et de 900 en Syrie, principalement pour aider les forces locales à combattre les restes de l’État islamique.

Lors des réunions visant à sélectionner les cibles, les responsables américains tentent de déterminer quelle réponse apportera chaque frappe, a déclaré un responsable. Les responsables militaires du commandement central du Pentagone et de la communauté américaine du renseignement ont une bonne idée de l’endroit où se trouvent de nombreux chefs de milice, ont déclaré deux responsables, et ont, au cours des deux dernières semaines, envisagé un éventuel retour de flamme si des frappes aériennes ciblées devaient tuer ces dirigeants.

Les efforts visant à calibrer les représailles sont inexacts, ont reconnu les responsables. La frappe contre l’entrepôt d’armes jeudi matin visait à « perturber et dégrader » la capacité des milices à mener des attaques contre les troupes américaines, a déclaré un haut responsable du Pentagone aux journalistes après la frappe.

Mais la frappe a été menée tard dans la nuit en Syrie, alors que les chances de toucher du personnel iranien ou des miliciens étaient faibles, ont indiqué des responsables du Pentagone.

L’administration Biden utilise également une ligne de « déconfliction » avec la Russie pour tenter de gérer l’escalade en Irak et en Syrie, ont déclaré deux responsables. La Russie a des troupes en Syrie, et les responsables américains disent qu’ils s’attendent à ce qu’informer la Russie avant une frappe en Syrie, comme ils l’ont fait avant la dernière frappe américaine, équivaut à le dire à l’Iran, car les responsables russes informent souvent Téhéran de ce qui s’en vient.

Certains républicains du Congrès ont critiqué l’administration pour ce qu’ils considèrent comme une réponse faible des États-Unis au flux constant d’attaques des milices soutenues par l’Iran.

“Les coups d’épingle contre les dépôts de munitions dans le désert ne feront rien pour empêcher l’Iran d’attaquer nos troupes”, a déclaré le représentant Michael Waltz, républicain de Floride et ancien béret vert de l’armée, dans un communiqué. poster sur X après les dernières frappes aériennes.

Les États-Unis ont réorienté leurs moyens militaires depuis l’attaque surprise du Hamas contre Israël le 7 octobre pour tenter d’empêcher une guerre régionale.

Elle a déployé un porte-avions en Méditerranée orientale, près d’Israël, et un autre désormais en mer Rouge en direction du sud, ainsi que des dizaines d’avions de guerre supplémentaires dans la région du golfe Persique. Le Pentagone a également envoyé des batteries antimissiles Patriot supplémentaires et d’autres systèmes de défense aérienne dans plusieurs pays du Golfe pour protéger les troupes et les bases américaines dans la région.

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, s’est engagé à plusieurs reprises à détruire Israël et à repousser les forces militaires américaines de la région, et les dirigeants des groupes militants au Yémen, au Liban, en Syrie, en Irak et à Gaza considèrent M. Khamenei comme un allié puissant, cherchant souvent à ses conseils et le consulter sur des questions stratégiques.

Malgré la rhétorique souvent enflammée de Téhéran, les responsables américains estiment que les adversaires d’Israël ne cherchent pas une guerre plus large.

“Nous estimons que l’Iran, le Hezbollah et leurs mandataires tentent de calibrer leur activité, en évitant des actions qui ouvriraient un deuxième front concerté avec les États-Unis ou Israël, tout en exigeant des coûts au milieu du conflit actuel”, a déclaré Christine S. Abizaid, le chef du Centre national de lutte contre le terrorisme, a déclaré la semaine dernière devant un panel du Sénat. “C’est une ligne très fine à parcourir.”