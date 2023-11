Les États-Unis frappent une installation de stockage d’armes ennemies en Syrie > Département américain de la Défense > Actualités du ministère de la Défense

Les forces militaires américaines ont mené une frappe d’autodéfense, le 8 novembre, contre une installation dans l’est de la Syrie utilisée par le Corps des Gardiens de la révolution islamique d’Iran et des groupes affiliés. Cette frappe a été menée par deux avions F-15 contre un dépôt d’armes, a déclaré hier le secrétaire à la Défense Lloyd J. Austin III dans un communiqué.

« Cette frappe de précision d’autodéfense est une réponse à une série d’attaques contre le personnel américain en Irak et en Syrie par des affiliés de la force Al-Qods du CGRI », a-t-il déclaré.

“Les États-Unis sont tout à fait prêts à prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour protéger notre population et nos installations. Nous appelons à éviter toute escalade. Le personnel américain continuera de mener des missions de lutte contre l’EI en Irak et en Syrie”, a ajouté M. Austin.

Hier, un haut responsable de la défense a déclaré que les frappes du 8 novembre dans l’est de la Syrie étaient une réponse aux menaces et aux attaques continues dirigées contre les bases américaines en Syrie et en Irak par le CGRI et les milices alignées sur l’Iran.

“Bien que nos mesures défensives se soient révélées efficaces pour contrer les attaques de véhicules aériens sans pilote contre notre personnel, nous restons vigilants et préoccupés par le potentiel d’escalade ou de contournement de ces défenses. Nous avons fortifié nos bases américaines avec des batteries Patriot supplémentaires et augmenté les patrouilles défensives anti-aériennes pour dissuader davantage les attaques et défendre nos forces”, a déclaré le haut responsable de la défense.

« À la lumière des tensions accrues résultant du conflit en cours entre Israël et le Hamas, nous avons pris des mesures supplémentaires pour communiquer directement avec l’Iran, les groupes alignés sur l’Iran en Irak, au Liban et nos partenaires régionaux. un changement dans notre approche du conflit Israël-Hamas, et nous n’avons aucune intention d’intensifier le conflit dans la région. Notre engagement en faveur de l’autodéfense et de la protection du personnel américain reste le même”, a déclaré le haut responsable de la défense.

Concernant les attaques perpétrées hier par deux F-15 contre un stockage d’armes, la secrétaire de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, qui a tenu une conférence de presse aujourd’hui, a déclaré que les dégâts causés par la bataille sont toujours en cours d’évaluation, mais on sait que de multiples explosions secondaires survenus à la suite de la grève.

Si les attaques du Corps des Gardiens de la révolution islamique iraniens et de groupes affiliés se poursuivent, les États-Unis se réservent le droit de défendre leurs troupes en prenant des mesures supplémentaires au moment et à l’endroit de leur choix, a-t-elle déclaré.

Entre le 17 octobre et aujourd’hui, 56 militaires américains ont été blessés par ces attaques en Syrie et en Irak. Les blessures sont une combinaison de traumatismes crâniens et de blessures mineures, a-t-elle déclaré, ajoutant que toutes ont été soignées et ont repris leurs fonctions.