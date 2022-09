WASHINGTON (AP) – L’administration Biden a imposé jeudi des sanctions à des dizaines de responsables russes et ukrainiens et à un certain nombre d’entreprises russes pour violations des droits de l’homme et vol de céréales ukrainiennes.

Le département d’État a déclaré qu’il avait imposé des sanctions à au moins 23 responsables et 31 agences et entreprises gouvernementales russes pour leur rôle dans le soutien à la guerre de la Russie en Ukraine. Certaines des personnes pénalisées, mais pas toutes, étaient déjà soumises à des sanctions américaines, qui comprennent le gel des avoirs et l’interdiction pour les Américains de faire affaire avec eux.

“Les personnes désignées aujourd’hui – des auteurs de violence à un fonctionnaire facilitant le retrait délibéré d’enfants d’Ukraine – fournissent des exemples du comportement qui est devenu synonyme de guerre non provoquée du gouvernement russe”, a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken.

“Les États-Unis continueront de prendre des mesures contre ceux qui soutiennent la base industrielle de défense de la Russie, sa violation des droits de l’homme et ses tentatives de légitimer son occupation du territoire ukrainien, où qu’ils se trouvent”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Parmi les personnes ciblées jeudi figurent 17 responsables russes et ukrainiens qui auraient travaillé pour ou au nom du gouvernement russe pour déstabiliser l’Ukraine. Cinq autres personnes ont été sanctionnées pour avoir participé au vol présumé de céréales ukrainiennes. Beaucoup d’entre eux ont été nommés par la Russie à des postes de direction locaux dans certaines parties de l’Ukraine occupée par la Russie.

Parmi les agences gouvernementales et les entreprises frappées par des sanctions figuraient la Direction principale du renseignement russe, ou GRU, qui fait l’objet de sanctions américaines depuis 2016, mais est depuis accusée d’avoir dirigé des camps dits de “filtration” par lesquels des Ukrainiens ont été expulsés de force.

Parmi les autres entreprises figurent des entreprises de haute technologie impliquées dans les secteurs spatial et satellitaire russes et des sociétés informatiques qui produisent des microprocesseurs et des semi-conducteurs utilisés par les forces armées russes.

The Associated Press