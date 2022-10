Les États-Unis frappent l’Iran avec plus de sanctions après la mort de Mahsa Amini

WASHINGTON (AP) – Jeudi, les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions aux responsables du gouvernement iranien en réponse à la mort de Mahsa Amini, 22 ans, alors que les manifestations ont embrasé des dizaines de villes iraniennes pendant des semaines et sont devenues le défi le plus répandu au leadership iranien. dans des années.

Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain a désigné sept dirigeants de haut rang pour des sanctions financières en raison de la fermeture de l’accès à Internet en Iran, de la répression de la parole et de la violence infligée aux manifestants et aux civils. Les ministres iraniens de l’intérieur et des communications et plusieurs responsables de l’application des lois ont été la cible de sanctions.

Amini a été arrêtée en septembre par la police des mœurs, qui a déclaré qu’elle ne couvrait pas correctement ses cheveux avec le foulard islamique obligatoire, connu sous le nom de hijab. Elle s’est effondrée dans un poste de police et est décédée trois jours plus tard.

Sa mort a déclenché des manifestations dans des dizaines de villes à travers le pays et le gouvernement a réagi par une répression féroce. Les autorités ont détenu au moins 35 reporters et photographes depuis le début des manifestations le 17 septembre, selon le Comité pour la protection des journalistes.

Fatima Hussein, Associated Press