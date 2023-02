Les États-Unis frappent les responsables talibans avec des restrictions de visa pour l’interdiction faite aux femmes de fréquenter l’université

Le département d’État a annoncé cette semaine de nouvelles restrictions de visa pour les responsables actuels et anciens des talibans qui ont été impliqués dans la décision d’interdire aux femmes et aux filles l’enseignement supérieur.

Les talibans ont doublé leur interdiction des filles à l’université la semaine dernière, avertissant les universités de ne pas autoriser les femmes afghanes à passer les examens d’entrée.

Les autorités ont également interdit aux femmes étrangères et afghanes de travailler dans des organisations non gouvernementales en décembre, une décision qui, selon les groupes d’aide, pourrait aggraver la crise économique actuelle du pays.

« Par ces décisions, les talibans ont une nouvelle fois montré leur mépris pour le bien-être du peuple afghan », a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken dans un communiqué.

“Les talibans ne peuvent s’attendre au respect et au soutien de la communauté internationale tant qu’ils ne respectent pas les droits humains et les libertés fondamentales de tous les Afghans, y compris les femmes et les filles.”

LES AFGHANS QUI FUIENT LES TALIBAN SONT FORCÉS DE FAIRE UN TREK DANS 11 PAYS AU MILIEU DU PROCESSUS D’ASILE AMÉRICAINS LENT : RAPPORT

Les femmes et les filles en Afghanistan ont vu leurs libertés érodées après le retrait des États-Unis du pays en août 2021.

Les responsables talibans, qui adhèrent à une interprétation stricte de la loi islamique, ont également imposé des restrictions aux femmes qui voyagent à l’extérieur de la maison sans un chaperon masculin, ont interdit aux femmes de travailler en dehors de quelques secteurs et ont interdit aux filles de fréquenter collège et lycée.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le chef humanitaire des Nations Unies, Martin Griffiths, a qualifié l’interdiction des travailleuses humanitaires de “coup mortel potentiel” pour de nombreux programmes qui ont soutenu l’économie cratérisée de l’Afghanistan au cours de la dernière année et demie.

“L’Afghanistan traverse un hiver sauvage, le deuxième sous les talibans”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse cette semaine. “L’hiver dernier, nous avons réussi à survivre. Je ne sais pas si nous pouvons le faire indéfiniment, pas avec toutes ces interdictions.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.