Les États-Unis frappent les responsables russes avec de nouvelles sanctions pour empoisonnement de Navalny

Photographie: Document / EPA

Les États-Unis ont annoncé des sanctions contre sept responsables du gouvernement russe et 13 entreprises russes et européennes en réponse à l’empoisonnement du chef de l’opposition Alexei Navalny, qui, selon une évaluation des services de renseignement américains, est l’œuvre du FSB.

En rapport: Les États-Unis refusent de dire si le prince héritier l’un des 76 Saoudiens frappé par l’interdiction de visa

Les hauts responsables de l’administration ont décrit les mesures prises, qui sont également une réponse à l’emprisonnement continu de Navalny, comme rattrapant les sanctions imposées à Moscou par l’UE en octobre alors que l’administration Trump avait largement fermé les yeux.

Les responsables ont déclaré que la politique à l’égard de la Russie était désormais étroitement coordonnée avec les alliés européens et que des mesures plus punitives seraient prises dans les semaines à venir en réponse à la cyberattaque Solar Winds de l’année dernière, à l’ingérence de la Russie dans les élections de 2020 et aux primes prétendument offertes aux combattants talibans. et d’autres extrémistes pour avoir tué les États-Unis.

« Le ton et la substance de notre conversation avec la Russie, et nos conversations sur la Russie, seront très différents de ce que vous avez vu dans l’administration précédente », a déclaré un haut responsable.

«Nous ne cherchons pas à escalader, nous ne cherchons pas à réinitialiser. Nous recherchons la stabilité et la prévisibilité et des domaines de travail constructif avec la Russie, où il est dans notre intérêt de le faire.

Les sanctions sont imposées en vertu de la loi de 1991 sur les armes chimiques et biologiques, «et d’autres autorités», et représentent une extension de celles déjà imposées en réponse à l’attaque contre l’ancien espion Sergei Skripal et sa fille au Royaume-Uni en 2018.

Les sept responsables russes visés par les sanctions n’ont pas été immédiatement nommés. Toute propriété ou transaction aux États-Unis sera gelée ou bloquée et les étrangers qui concluent des transactions avec eux pourraient également faire face à des sanctions.

Le département du commerce a annoncé un resserrement des contrôles à l’exportation sur les articles potentiellement utilisés pour fabriquer des armes chimiques ou biologiques.

Neuf entreprises russes, trois allemandes et une suisse, ainsi qu’un institut de recherche gouvernemental, sont actuellement placés sur une «liste d’entités», ce qui signifie que les relations américaines avec elles exigeraient une licence «sur présomption de refus». Les noms des entreprises et de l’institut devaient être publiés plus tard mardi.

«En ce qui concerne les sanctions, cela ne changera aucun comportement de Poutine ni ne les forcera à libérer soudainement Navalny – j’en suis très suspect», a déclaré Daniel Tannebaum, expert en sanctions et ancien responsable de la conformité chez le bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain.

Mais il a ajouté: « Je suis encouragé par la rhétorique de l’administration Biden selon laquelle c’est le début, et pas nécessairement une réinitialisation, mais la première étape pour imposer des sanctions contre le régime de Poutine pour une variété de questions différentes. »