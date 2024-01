Les États-Unis frappent le Yémen avec de nouvelles frappes après qu’un drone Houthi a heurté un navire

Patrick de Hahn rapports de New York :

La présidente de l’entreprise de crème glacée Ben and Jerry’s a appelé cette semaine à un « cessez-le-feu permanent et immédiat » à Gaza, dans une rare déclaration d’entreprise contre les établissements américains et israéliens.

“La paix est une valeur fondamentale de Ben and Jerry’s”, a déclaré la présidente de la société, Anuradha Mittal, au Financial Times.

“De l’Irak à l’Ukraine [the company] a toujours défendu ces principes. Aujourd’hui, ce n’est pas différent puisque nous appelons à la paix et à un cessez-le-feu permanent et immédiat. »

En 2021, Ben and Jerry’s a décidé d’exporter ses produits dans les territoires palestiniens occupés et Unilever a choisi de vendre sa branche israélienne à un licencié local.

Ben et Jerry’s ont intenté une action en justice contre Unilever, qui a été résolue fin 2022.

