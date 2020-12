La semaine

Comment nous arrivons à la guerre civile

C’est un moment tendu dans la politique américaine: le démocrate Joe Biden a remporté l’élection présidentielle, et ce n’était pas particulièrement proche. Pourtant, le président Trump n’a pas seulement refusé de concéder l’élection. Il a insisté à plusieurs reprises, sans preuves, sur le fait qu’il avait gagné dans un glissement de terrain qui lui avait été refusé à lui et à ses partisans par une fraude électorale systématique. Ce serait une chose s’il s’agissait des élucubrations délirantes d’un sociopathe solitaire. Quand l’idiot du village se proclame Napoléon Bonaparte et que personne ne le reconnaît comme tel, c’est juste un fou. Mais lorsqu’une grande faction du village affirme qu’il est en fait un général corse, les choses se compliquent: c’est là que nous en sommes maintenant, avec 126 membres républicains de la Chambre des représentants insistant, dans un mémoire d’amicus déposé à l’appui d’un procès. Cette combinaison d’événements – les tribunaux rejetant les efforts légalement frivoles pour renverser les résultats des élections alors qu’un nombre important de titulaires de charges républicaines (et d’électeurs) continuent à applaudir sur le complot – montre que le principal danger de ce moment n’est pas et n’a jamais été que Trump réussisse sa malheureuse tentative de coup d’État. Le principal danger était et est que Trump façonnerait l’opinion publique dans une direction explicitement antidémocratique, créant une large circonscription dans le pays pour rejeter les résultats des élections qui ne livrent pas de victoires partisanes. Trump cultive un appétit pour un régime à parti unique et met le pays sur une voie qui pourrait entraîner un effondrement constitutionnel et une guerre civile. À quelle distance sommes-nous d’une telle tournure catastrophique des événements? Il y a eu des violences de rue à Washington, DC, samedi soir après un rassemblement dérangé de plusieurs heures par les partisans de Trump. Mais cela ne s’est pas intensifié. Et le fait est que, jusqu’à présent du moins, les membres de la droite trumpienne ont accepté des décisions de justice qui ont déçu leurs espoirs. Ce qui signifie qu’ils reconnaissent toujours l’autorité du pouvoir judiciaire. Tant que cela perdurera, le risque de troubles civils généralisés restera faible, mais durera-t-il? Ce n’est pas une question à laquelle on peut répondre en regardant uniquement vers la droite: il faut (au moins) deux côtés pour mener une guerre civile. Pour qu’une violence significative éclate, les démocrates devraient jouer un rôle, en répondant aux provocations républicaines d’une manière qui détruit notre déférence restante envers l’autorité institutionnelle et les normes de retenue, déplaçant le pays bien au-delà des limites de la politique normale dans le royaume crépusculaire de Malheureusement, il y a des signes que certains à gauche sont désireux de faire précisément une telle démarche.La semaine dernière, dans une lettre adressée à la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, le représentant Bill Pascrell (DN.J.) a proposé que l’article 3 du 14e amendement lui permet d’empêcher les 126 républicains de la Chambre qui ont signé le procès raté de prendre leurs sièges au 117e Congrès, au motif qu’ils sont des traîtres au pays et à la Constitution, tout comme les confédérés qui ont fait la guerre contre l’Union dans les années 1860. Une poignée de commentateurs politiques ont fait écho à ces arguments et à des arguments connexes. Laisser de côté pour le moment la quasi-certitude que Pelosi rejettera ces conseils. Il est important de réfléchir précisément à la raison pour laquelle cette idée est si terrible. Le langage auquel Pascrell fait appel a été adopté et imposé après la défaite décisive de la Confédération pendant la guerre civile. Cela donna au Nord une influence considérable pour imposer sa volonté aux traîtres vaincus du Sud séditieux. Et pourtant, même ainsi, la reconstruction a échoué. Le Sud a finalement refusé d’accepter les conditions du Nord et les a épuisées, d’abord par le terrorisme, puis par l’imposition de l’apartheid parrainé par l’État. Une approche analogue est-elle vraiment censée être considérée comme un plan viable aujourd’hui, alors que les démocrates n’ont qu’une majorité infime à la Chambre pour exercer un effet de levier? Même si la reconstruction avait été un succès retentissant il y a un siècle et demi, elle ne pouvait pas être utile pour tout ce qui est aujourd’hui en plus de lancer une étincelle qui déclenche une conflagration civile. En traitant les 126 républicains récalcitrants de traîtres et en refusant de les faire asseoir, Pelosi créerait unilatéralement le Parti démocrate à la Chambre en tant qu’autorité au niveau du régime habilitée à rendre un jugement sommaire sur les conflits politiques fondamentaux. être de diviser le pouvoir législatif, les républicains exclus mettant en place un Congrès alternatif indépendant des démocrates et les républicains restants à la Chambre et au Sénat obligés de choisir de quel côté se joindre. Le même processus de choix aurait lieu dans tout le pays, avec des individus, des assemblées législatives, des gouverneurs, des fonctionnaires, des tribunaux et, en fin de compte, des troupes étatiques et fédérales s’alignant sur les côtés opposés, prêts à accepter ou à rejeter la législation adoptée par l’un ou l’autre Congrès. C’est en essayant, et en échouant, de juger les conflits qui se multiplient rapidement entre des sources d’autorité concurrentes qu’une guerre civile réelle commencerait probablement. Quelle est la probabilité que cela se produise? Pour le moment, pas très. Pascrell n’est qu’un membre du Congrès et Pelosi est beaucoup trop prudent politiquement pour suivre son exemple, mais que se passe-t-il si les républicains agissent le 6 janvier? C’est à ce moment-là que les deux chambres du Congrès se réunissent pour une cérémonie au cours de laquelle le vice-président en exercice est censé compter les votes du collège électoral et déclarer Joe Biden vainqueur officiel de l’élection. Mike Pence invitera-t-il Trump à faire cela? Même s’il le fait, les choses pourraient devenir compliquées si même un membre de la Chambre et un membre du Sénat soulevaient des objections sur le total des votes d’un État. Dans ce cas, les deux chambres du Congrès retourneraient dans leurs chambres pour un débat de deux heures, puis voteraient sur l’opportunité de disqualifier les résultats de tout État au sujet duquel une objection a été soulevée. Rien de tout cela n’est susceptible de changer l’ultime décision. résultat. Trop de sénateurs républicains ont clairement fait part de leur intention de soutenir les décomptes de votes certifiés et les résultats des collèges électoraux. Les réunir avec les démocrates garantira que la victoire de Biden sera maintenue au Sénat.Mais comment les démocrates à la Chambre réagiront-ils à un cirque de deux heures impliquant potentiellement des dizaines de leurs collègues républicains qui accusent de manière scandaleuse de fraude électorale? Et comment cette colère et cette amertume affecteront-elles l’issue de la course à la présidence de la Chambre, qui se réchauffera à peu près au même moment? Pelosi pourrait-elle se retrouver face à un défi formidable de sa gauche – de la part de membres de son caucus désireux de s’en prendre à plus que de mots du côté républicain de l’allée, peut-être en verrouillant les membres du GOP qui ont activement tenté d’annuler l’élection? J’ai dit, c’est un moment tendu. Mais cela ne libère pas les fonctionnaires et les analystes du fardeau d’agir de manière responsable. Au contraire, les enjeux augmentent ce fardeau. Il peut être bon d’envisager de s’en prendre à ses ennemis. Mais les actions ont des conséquences, et elles peuvent être vraiment horribles. Au lieu d'apporter une victoire facile et satisfaisante, des mouvements téméraires dans l'autocuiseur du présent pourraient facilement nous envoyer sur la voie d'une rupture constitutionnelle pure et simple et d'une flambée de violence que ce pays n'a pas connue depuis plus de 150 ans. Ceux qui défendent de telles actions feraient mieux de le faire avec les yeux grands ouverts.