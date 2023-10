Le président Joe Biden a ordonné à l’armée américaine de frapper deux installations dans l’est de la Syrie.

Les forces américaines ont lancé plusieurs frappes aériennes sur des installations militaires non précisées en Syrie, a annoncé jeudi le Pentagone, affirmant que l’opération était une réponse aux récentes attaques contre des avant-postes américains illégaux par des groupes armés. “affilié” avec l’Iran.

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que “auto défense” les grèves, ordonnées par le président Joe Biden, ont frappé “deux installations dans l’est de la Syrie utilisées par le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien” et des groupes apparentés, mais a souligné qu’ils n’étaient pas liés aux combats en cours entre Israël et les militants palestiniens.

“Ces frappes d’autodéfense étroitement ciblées étaient destinées uniquement à protéger et à défendre le personnel américain en Irak et en Syrie”, a-t-il affirmé dans un communiqué, ajoutant que la mission était « séparé et distinct » des hostilités à Gaza.

Le chef du Pentagone a ensuite déclaré que Washington « ne recherche pas le conflit » mais répondrait à “Attaques soutenues par l’Iran contre les forces américaines. » promettant de prendre « des mesures supplémentaires nécessaires pour protéger notre peuple. »















Jusqu’à 1 000 soldats américains sont actuellement déployés en Syrie, occupant des champs pétroliers clés et des passages de l’Euphrate avec le soutien d’une milice dirigée par les Kurdes. Le gouvernement de Damas a protesté à plusieurs reprises, affirmant que leur présence violait le droit international.

L’annonce de jeudi soir est intervenue quelques heures seulement après que l’armée américaine a annoncé qu’elle déploierait 900 soldats supplémentaires quelque part au Moyen-Orient pour renforcer sa présence. « capacités de protection des forces ».

Le Pentagone a confirmé au moins trois autres tentatives d’attaques de drones et de roquettes contre des bases américaines en Irak et en Syrie, à la suite d’une série de frappes ces dernières semaines. Plus récemment, les forces américaines ont été ciblées en Irak jeudi, mais selon les responsables, l’attaque a échoué. Depuis le 17 octobre, les troupes américaines ont été ciblées à 16 reprises, selon le commandement central américain.















Washington a également envoyé des moyens navals au Moyen-Orient dans un contexte de tensions régionales croissantes en raison de la dernière flambée de violence à Gaza, notamment deux groupes de frappe de porte-avions et un navire d’assaut amphibie transportant 2 000 marines.

Les responsables ont déclaré que ces déploiements visaient à dissuader Téhéran et les milices de prendre part aux combats ou d’attiser une guerre plus large, et Austin a insisté sur le fait que les frappes en Syrie ne marquaient pas un tournant. « un changement dans notre approche du conflit Israël-Hamas ».