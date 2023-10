Les États-Unis frappent des sites liés à l’Iran en Syrie après des attaques contre les troupes américaines

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

L’armée américaine a mené des frappes aériennes sur deux sites dans l’est de la Syrie associés au Corps des Gardiens de la révolution islamique iraniens et à des « groupes affiliés » à la suite d’attaques contre du personnel américain là-bas et en Irak voisin, a annoncé le Pentagone jeudi soir. Les frappes, qui, selon les autorités, ont été menées par deux avions de combat F-16 qui ont largué des munitions de précision sur un dépôt de munitions et d’armes près de la ville d’Abu Kamal, ont amplifié une querelle de longue date entre les États-Unis et l’Iran à un moment donné. C’est un moment d’extrême tension au Moyen-Orient, alors que la reprise du conflit entre Israël, allié des États-Unis, et le Hamas, soutenu par l’Iran, alimente les craintes d’une expansion de la violence dans la bande de Gaza.

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que ces « frappes sur mesure » étaient une réponse à une série de près de 20 assauts commencés le 17 octobre, qui, selon lui, avaient entraîné des blessures mineures chez 21 militaires américains. Un entrepreneur américain est décédé des suites d’un arrêt cardiaque lors d’un incident, ce que les responsables ont déclaré était une fausse alerte concernant une attaque imminente contre une base américaine en Irak.

“Les États-Unis ne recherchent pas le conflit et n’ont ni l’intention ni le désir de s’engager dans de nouvelles hostilités, mais ces attaques soutenues par l’Iran contre les forces américaines sont inacceptables et doivent cesser”, a déclaré Austin dans un communiqué. « Si les attaques des mandataires iraniens contre les forces américaines se poursuivent, nous n’hésiterons pas à prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour protéger notre peuple. »

Les frappes aériennes font suite à un avertissement du président Biden, qui a fait face à des pressions croissantes pour riposter aux attaques. sur le personnel américain, au guide suprême iranien que les États-Unis agiraient s’ils étaient davantage provoqués.

Les États-Unis sont confrontés depuis de nombreuses années aux assauts de militants liés à l’Iran en Irak, où le Pentagone maintient une force de quelque 2 500 soldats, et en Syrie, où le personnel américain compte environ 900 hommes. cibles liées en Syrie, notamment en mars de cette année.

L’administration Biden a exprimé son ferme soutien à Israël à la suite de l’attaque transfrontalière du Hamas du 7 octobre, qui a tué plus de 1 400 personnes, accélérant les expéditions de munitions et d’autres armes. Elle a également envoyé deux groupes d’intervention sur porte-avions dans la région afin d’éviter une extension du conflit. Les autorités appellent désormais à la prudence alors qu’Israël se prépare à une offensive terrestre attendue à Gaza, où les autorités sanitaires affirment que le nombre de morts a dépassé 7 000.

Austin a déclaré que les frappes annoncées jeudi « ne constituent pas un changement dans notre approche du conflit Israël-Hamas ».

S’exprimant aux Nations Unies plus tôt dans la journée, le ministre iranien des Affaires étrangères a évoqué le sort des civils palestiniens piégés par les combats et a averti que les États-Unis ne seraient pas « épargnés par ce feu » si le conflit à Gaza s’intensifiait. Le plus inquiétant pour Israël et les États-Unis est le groupe armé libanais Hezbollah, également soutenu par l’Iran.

Les responsables du Pentagone, s’adressant aux journalistes après l’annonce des frappes aériennes, ont déclaré qu’il n’était pas clair dans l’immédiat qui, le cas échéant, avait été tué ou blessé lors de l’opération de représailles, qu’ils ont qualifiée de légitime défense.

Les responsables, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat conformément aux règles de base établies par le ministère de la Défense, ont déclaré que l’Iran était responsable des récentes violences visant les troupes américaines, mais n’ont pas déclaré que Téhéran avait dirigé des attaques spécifiques.

« L’Iran essaie de cacher sa main et de maintenir un certain niveau de déni, et nous ne permettons pas que cela se produise », a déclaré un haut responsable de la défense. « Nous tenons l’Iran responsable des actions des groupes qu’il forme et équipe. »

Face à l’augmentation de la violence, le Pentagone a cherché à renforcer les mesures de sécurité pour les troupes américaines déployées, en annonçant l’activation d’une batterie terminale de défense de zone à haute altitude (THAAD) et le mouvement de bataillons Patriot supplémentaires dans la région.

Interrogé sur la question de savoir si les frappes aériennes annoncées jeudi pourraient entraîner des violences supplémentaires, le responsable de la défense a répondu : « Ce serait une décision prise à Téhéran ».

“Notre souhait”, a ajouté le responsable, “est que les plus hauts dirigeants iraniens ordonnent à leurs mandataires et à leurs milices de cesser ces attaques contre le personnel américain en Irak et en Syrie”.