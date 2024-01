Les États-Unis frappent des sites de milices irakiennes et des missiles antinavires au Yémen : NPR

basculer la légende AS1 Jake Green RAF/AP

WASHINGTON — L’armée américaine a frappé trois installations en Irak et deux missiles antinavires au Yémen exploités par des milices soutenues par l’Iran qui ont continué à lancer des attaques contre le personnel et les navires américains dans la région alors que les États-Unis continuent de tenter de maintenir le conflit entre Israël et le Hamas. la guerre ne risque pas de dégénérer en un conflit plus vaste.

Les frappes en Irak et au Yémen visaient des sites qui, selon les États-Unis, étaient impliqués dans les attaques contre les forces américaines en Irak et en Syrie et menaçaient les navires militaires et commerciaux américains dans la mer Rouge.

Dans un communiqué publié mardi, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a déclaré que les frappes en Irak étaient dirigées par le président Joe Biden et visaient des installations utilisées par la milice Kataib Hezbollah, soutenue par l’Iran, et d’autres groupes affiliés à l’Iran en Irak.

“Ces frappes de précision sont une réponse directe à une série d’attaques croissantes contre le personnel américain et de la coalition en Irak et en Syrie par des milices parrainées par l’Iran”, a déclaré Austin. Ces frappes ont touché des installations de la milice à Jurf al-Sakhar, au sud de Bagdad, à al-Qaim et à un autre site anonyme dans l’ouest de l’Irak, ont indiqué deux responsables américains.

Mardi soir, le commandement central américain a annoncé qu’il avait également frappé deux missiles antinavires Houthis pointés vers le sud de la mer Rouge et prêts à être lancés.

“Les forces américaines ont identifié les missiles dans les zones du Yémen contrôlées par les Houthis et ont déterminé qu’ils représentaient une menace imminente pour les navires marchands et les navires de la marine américaine dans la région”, a déclaré le commandement central.

Les deux fronts – attaques terrestres en Irak et en Syrie, et attaques maritimes en provenance du Yémen – ont connu une augmentation significative des lancements et des contre-attaques au cours des derniers jours. En Irak, les frappes américaines sur les sites du Kataib Hezbollah ont eu lieu quelques heures après que les États-Unis ont déclaré que des militants avaient tiré deux drones d’attaque à sens unique sur la base aérienne d’al-Asad, blessant des militaires américains et endommageant des infrastructures. Et ils ont fait suite à l’attaque la plus grave menée cette année par la milice contre la base aérienne, lorsqu’elle a lancé samedi plusieurs missiles balistiques.

Le commandement central américain a déclaré avoir ciblé le quartier général, le stockage et les sites d’entraînement du Kataib Hezbollah pour les capacités de fusées, de missiles et de drones d’attaque unidirectionnelle.

Lors des attaques de drones de mardi contre al-Asad, les défenses américaines ont réussi à intercepter le premier drone, mais celui-ci s’est écrasé sur la base et le deuxième drone a touché la base, ont indiqué des responsables américains. Les blessures, notamment des traumatismes crâniens et l’inhalation de fumée, seraient mineures. Les responsables ont parlé sous couvert d’anonymat pour fournir des détails qui n’avaient pas été annoncés publiquement.

Les frappes de mardi sur les sites de lancement de missiles Houthis au Yémen font suite à une opération conjointe de lundi soir au cours de laquelle les États-Unis et le Royaume-Uni ont utilisé des missiles Tomahawk et des avions de combat lancés par des navires de guerre et des sous-marins pour détruire les sites de stockage, les drones et les lanceurs de missiles Houthis.

Sur les deux fronts, les milices soutenues par l’Iran ont utilisé des missiles balistiques pour cibler des bases et des navires américains, ce qui marque une escalade, a déclaré Behnam Ben Taleblu, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties, spécialisé dans l’Iran. Les milices ont généralement utilisé des drones et des roquettes pour attaquer. Téhéran a fourni aux milices chiites en Irak des missiles balistiques à courte et à courte portée en 2019, a déclaré Taleblu, mais jusqu’aux attaques de novembre, ils n’avaient pas été utilisés.

Au cours de l’attaque à plus grande échelle de samedi, plusieurs missiles balistiques et roquettes lancés par des militants soutenus par l’Iran ont visé al-Assad, mais la plupart ont été interceptés par des systèmes de défense aérienne, a déclaré lundi aux journalistes Sabrina Singh, porte-parole du Pentagone. Elle a ajouté que d’autres munitions avaient touché la base.

Al-Asad est une grande base aérienne située dans l’ouest de l’Irak, où les troupes américaines ont formé les forces de sécurité irakiennes et coordonnent désormais les opérations pour contrer le groupe État islamique.

Singh a déclaré que l’attaque de samedi était un “barrage”. C’était la première fois depuis le 20 novembre que les forces mandatées par l’Iran en Irak tiraient des missiles balistiques sur des bases américaines en Irak.

Une coalition de milices se faisant appeler Résistance islamique en Irak s’est attribué le mérite d’un certain nombre d’attaques contre les forces américaines. Kataib Hezbollah est l’un des groupes au sein de cette organisation faîtière.

L’Iran a également fourni des missiles balistiques aux Houthis, et ce groupe est le premier mandataire iranien à tirer des missiles balistiques à moyenne portée et des missiles balistiques antinavires, a déclaré Taleblu.

“Avec le Yémen, considérez cela comme une intensification du problème”, a déclaré Taleblu.

L’attaque de missiles balistiques de samedi contre al-Asad a blessé quatre militaires américains, qui ont tous repris leurs fonctions. Un membre des forces de sécurité irakiennes a également été blessé.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas début octobre, plus de 151 attaques ont eu lieu contre des installations américaines en Syrie et en Irak. Selon le Pentagone, deux attaques ont eu lieu lundi et comprenaient plusieurs roquettes tirées sur les troupes américaines et de la coalition sur le site de soutien à la mission Euphrate en Syrie et une seule roquette tirée sur la zone d’atterrissage de Rumalyn en Syrie. Aucune des deux attaques n’a fait de victimes ni de dégâts.

Les États-Unis ont riposté contre les milices à la fin du mois dernier, ordonnant une série de frappes de représailles après que trois militaires américains ont été blessés lors d’une attaque de drone dans le nord de l’Irak. Le Kataib Hezbollah a revendiqué l’attaque, menée par un drone d’attaque à sens unique.

Les États-Unis, en réponse, ont frappé trois sites, détruisant des installations et tuant probablement un certain nombre de militants du Kataib Hezbollah, selon la Maison Blanche de l’époque.