il y a 1 minute / 12h18 HAE Tsahal affirme qu’il y a un « quartier général terroriste » sous l’hôpital al-Shifa de Gaza, le Hamas le nie Les Forces de défense israéliennes ont déclaré aujourd’hui qu’il existait un « quartier général terroriste » sous l’hôpital al-Shifa de Gaza, a déclaré le porte-parole Daniel Hagari lors d’un point de presse. Des dizaines de milliers de Palestiniens ont trouvé refuge à l’hôpital et l’ensemble du système de santé de Gaza est au bord de l’effondrement sans carburant. Hagari a déclaré que les patients et le personnel de l’hôpital al-Shifa sont en danger et que le Hamas prend du carburant dans d’autres hôpitaux pour attaquer Israël. L’armée israélienne a également fourni un enregistrement audio d’un appel, prétendument avec un responsable de l’énergie de Gaza, qui a confirmé le quartier général. NBC News n’a pas vérifié son existence de manière indépendante. Infographie réalisée par Tsahal alléguant des générateurs utilisés par le Hamas à l’hôpital al-Shifa à Gaza. Forces de défense israéliennes Infographie réalisée par Tsahal alléguant le quartier général et les dépôts du Hamas sous l’hôpital al-Shifa à Gaza. Forces de défense israéliennes Dans un communiqué, le Hamas a qualifié les affirmations de Tsahal de « fausses allégations » et les a niées, ajoutant « qu’elles ouvrent la voie à une prise pour cible de l’hôpital ». Le Hamas a également déclaré que la déclaration de Tsahal confirmait qu’Israël avait ciblé l’hôpital baptiste al-Ahli le 17 octobre et avait appelé les Nations Unies, les pays arabes et islamiques à intervenir pour mettre fin aux bombardements israéliens qui détruisent le système de santé de Gaza.

il y a 21 mois / 11 h 58 HAE Israël ouvre un vaste hôpital souterrain près de la frontière libanaise HAIFA, Israël — À moins de 32 kilomètres de la frontière entre Israël et le Liban, où les échanges de tirs de roquettes font craindre une escalade régionale, le plus grand hôpital souterrain et fortifié du monde est prêt à recevoir des patients si la zone est attaquée. L’hôpital Rambam, à Haïfa, dispose de trois vastes étages souterrains, plus grands que dix terrains de football. En temps de paix, il sert de parking. Mais lorsque le Hezbollah libanais a commencé à échanger des missiles avec Israël il y a près de trois semaines, ces espaces caverneux ont été convertis en leur fonction première : un vaste centre de traumatologie de niveau I rempli de salles d’opération, de services d’oncologie et d’unités pédiatriques fonctionnels. L’un des sols souterrains de l’hôpital Rambam à Haïfa, en Israël. Alexander Smith / NBC Nouvelles Si la ville est attaquée, comme cela a été le cas lors de la guerre du Liban en 2006, 600 patients seraient déplacés sous terre, une opération logistique ardue qui, selon le personnel, pourrait prendre quatre heures. Rambam servirait également d’hôpital principal pour les troupes sur la ligne de front nord. “Nous espérons avoir quelques heures pour nous préparer”, a déclaré le professeur Michael Halberthal, pédiatre et directeur de l’hôpital, faisant référence au type d’avertissements des services de renseignement qui n’ont pas été donnés le 7 octobre. “Sinon, nous devrons faites-le avec des roquettes qui tombent autour de nous. Un centre de commandement et de contrôle à l’hôpital. Alexandre Smith Le conflit de 2006 a vu 70 roquettes être tirées à moins de 100 mètres du bâtiment, a déclaré Halberthal, ébranlant à la fois le bâtiment et leur sentiment de sécurité. Cela les a incités à créer ce bunker de haute technologie, déplaçant 10 millions de pieds cubes de terre – assez pour remplir 100 piscines olympiques – pompant près de 70 milliards de gallons d’eau dans la mer voisine au cours des 2,5 années de construction, et le trou qui en a résulté. avec 7 000 tonnes d’acier et 3 millions de pieds cubes de béton conforme aux normes des abris anti-bombes.

il y a 29 mois / 11h50 HAE Le service du principal fournisseur d’accès Internet à Gaza s’est “effondré”, selon l’organisme de surveillance de l’Internet L’un des plus grands fournisseurs d’accès Internet à Gaza, NetStream, semble avoir subi une panne de connectivité quasi totale. Le service NetStream s’est “effondré” jeudi soir, selon NetBserrures, une entreprise qui suit la connectivité Internet. Les groupes qui surveillent la connectivité Internet à Gaza ont connu un déclin constant alors qu’Israël a coupé l’électricité et bombardé des cibles dans la région. Avec la coupure d’électricité à Gaza, les fournisseurs d’accès Internet ont dû s’appuyer sur des sources d’énergie alternatives et limitées, comme des générateurs, pour maintenir les utilisateurs connectés. En savoir plus

Il y a 35 minutes / 11 h 44 HAE “La Palestine est prête à entamer des négociations de paix avec Israël”, déclare l’ambassadeur palestinien en Russie Dans une interview accordée à la plateforme d’information russe RTVI, l’ambassadeur palestinien en Russie Abdel Hafiz Nofal a déclaré : « La Palestine est prête à entamer des négociations de paix avec Israël ». “Premièrement, nous parlons d’un cessez-le-feu afin de permettre l’aide [to the Gaza Strip]”, a déclaré Nofal. “Si après cela, des propositions sérieuses et constructives pour un règlement sont avancées, les autorités palestiniennes sont prêtes à entamer des négociations.”

il y a 2 heures / 10 h 44 HAE 53 membres du personnel de l’UNRWA tués à Gaza, le nombre de victimes le plus élevé jamais enregistré dans un conflit, selon l’agence L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient affirme que 53 de ses employés sont morts à Gaza depuis le 7 octobre. Il s’agit du plus grand nombre de victimes d’un conflit jamais enregistré par l’agence, a déclaré un porte-parole à NBC News. Quinze membres du personnel sont morts en une journée, a déclaré le commissaire général de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, dans un communiqué. nouvelles Compte rendu aujourd’hui. “Ce sont des mères et des pères”, a déclaré Lazzarini. “Des gens merveilleux qui ont consacré leur vie à leur communauté. S’ils n’avaient pas été à Gaza, ils auraient pu être vos voisins. Un collègue est décédé alors qu’il allait chercher du pain dans une boulangerie. Il a laissé derrière lui six enfants.” Lazzarini a qualifié les membres du personnel de l’UNRWA de « véritables héros » qui continuent de travailler « malgré le fait qu’ils partagent la même perte, la même peur et la même lutte quotidienne que des millions de Gazaouis ». “Mes collègues de Gaza sont le visage de l’humanité pendant l’une de ses heures les plus sombres”, a déclaré Lazzarini. Lazzarini a déclaré qu’il prévoyait de se rendre à Gaza “pour exprimer sa solidarité et amplifier la voix des communautés et de notre personnel”.

il y a 1 h / 10 h 52 HAE Les vestiges d’un massacre restent sur le terrain du festival RE’IM, Israël — Des T-shirts et des shorts de bain, une bouteille vide de vodka Grey Goose, des baguettes à bulles, des chaussures, des lunettes brisées et un oreiller IKEA : voici quelques-uns des vestiges d’un festival de musique dans le sud d’Israël qui est devenu un massacre lors de l’attaque des militants du Hamas le 7 octobre. Une valise ouverte contient des objets personnels, notamment des vêtements, un rasoir et des marqueurs, éparpillés sur le terrain du festival près de Re’im, où au moins 260 personnes ont été tuées et d’autres ont été prises en otage par des militants du Hamas le 7 octobre. Chantal Da Silva A proximité, un abri anti-bombes est couvert d’impacts de balles. Des traces d’explosion de grenade cicatrisent l’intérieur. Les soldats des Forces de défense israéliennes affirment que les fêtards ont couru ici pour se réfugier mais ont été retrouvés et tués par des militants du Hamas. Des impacts de balles marquent un abri en béton en face des champs où au moins 260 personnes ont été tuées lors d’un festival de musique près de Re’im, en Israël. Chantal Da Silva Trois semaines après l’attaque, une grande partie de la zone a été débarrassée des souvenirs de cette journée, mais les objets encore laissés sur place racontent l’histoire d’une fuite frénétique. « Cela nous dit que nous devons accomplir notre mission », a déclaré le porte-parole de Tsahal, le capitaine Ben Rosner. “Nous devons démanteler le Hamas afin de ne jamais avoir à vivre ce que nous avons vécu le 7 octobre.”

il y a 3 heures / 9h41 HAE Analyse : la pression augmente sur Israël pour qu’il appelle à un cessez-le-feu Partout dans le monde cette semaine, du Conseil de sécurité des Nations Unies à l’Union européenne en passant par la Russie et la Chine, des appels plus forts à un cessez-le-feu ont été entendus. En principe, une pause dans les bombardements serait nécessaire afin de libérer un grand nombre d’otages, a déclaré à NBC News un diplomate connaissant les pourparlers sur les otages. Le problème est de savoir quel type de cessez-le-feu ou de pause humanitaire dans les combats et pour combien de temps ? Ni les États-Unis ni Israël ne soutiennent l’idée d’une suspension des hostilités permettant au Hamas de se regrouper. Et bien entendu, la responsabilité des otages incombe au groupe militant. Mais Israël risque une réaction internationale s’il ignore les appels internationaux visant à créer les conditions d’une libération massive d’otages. Et imaginez la réaction d’un pays comme la Thaïlande, dont on pense qu’il a plus de 50 citoyens retenus en otages, si une invasion terrestre se produisait et qu’ils étaient tués. Quel impact cela pourrait-il avoir sur le sentiment général en Asie ? La question de savoir si une libération massive d’otages est réellement possible avec si peu de confiance peut se résumer à un simple calcul des deux côtés. Qu’est-ce qui est le plus important ? Diplomatie ou stratégie militaire ?

il y a 3 heures / 9h10 HAE Josh Lederman de NBC News rapporte aujourd’hui depuis l’extérieur d’un immeuble à Tel Aviv, peu après l’attaque d’une roquette provenant de la bande de Gaza. Trois personnes ont été blessées, dont une grièvement, ont indiqué les autorités. Le système de défense antimissile israélien Iron Dome intercepte la plupart des roquettes provenant de Gaza, mais pas toutes.

il y a 3 heures / 9h46 HAE Dans le sud de Gaza, une jeune fille est extraite des décombres Alors qu’Israël effectuait une nouvelle incursion dans la bande de Gaza, avec des colonnes de chars soutenus par des avions de combat et des drones, notre équipage au sud de l’enclave a été témoin d’une frappe et a couru vers elle. Une jeune fille était coincée dans les décombres. Finalement, elle a été libérée et emmenée à l’hôpital où elle a été soignée à même le sol. En revenant, elle dit au personnel qu’elle s’appelle Miral et demande si son père est vivant. Un médecin lui dit qu’il va bien, mais en réalité il ne le sait pas. Une jeune fille qui dit s’appeler Miral est soignée dans un hôpital après avoir été extraite des décombres à Gaza. Actualités NBC