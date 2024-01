Les États-Unis frappent à nouveau les Houthis ; améliorez votre santé mentale en 2024 : NPR

Bonjour. Vous lisez la newsletter Up First. S’abonner ici pour le recevoir dans votre boîte de réception, et écouter au podcast Up First pour toutes les nouvelles dont vous avez besoin pour commencer votre journée.

Les meilleures histoires du jour

La marine américaine a mené hier une troisième série de frappes contre des militants houthis au Yémen. en réponse aux attaques des Houthis contre des navires commerciaux voyageant sur la mer Rouge. Alors que les États-Unis affirment avoir détruit les missiles Houthis lors de la frappe, les Houthis ont quand même réussi à lancer des missiles qui ont touché un navire grec quelques heures plus tard. Les Houthis affirment qu’ils attaquent des navires ayant des connexions avec Israël.

“De toute évidence, les Houthis n’ont pas été dissuadés jusqu’à présent”, Greg Myre de NPR dit sur En premier. Les analystes lui disent que les États-Unis devraient il ne faut pas s’attendre à ce que les Houthis soient à court d’armes à court terme. Alors que la guerre entre Israël et le Hamas dépasse le cap des 100 jours, Myre rapporte que les hostilités « se déroulent quotidiennement dans cinq ou six endroits au Moyen-Orient ». Les forces américaines sont impliquées dans plusieurs d’entre elles. Myre décrit le conflit au Moyen-Orient comme un « moment très instable ».

La Cour suprême des États-Unis doit entendre aujourd’hui une affaire qui pourrait affaiblir les agences gouvernementales. pouvoir de réglementer… tout. Les plaignants dans cette affaire sont un petit groupe de pêcheurs du New Jersey qui ne veulent pas payer pour des moniteurs sur leurs bateaux pour s’assurer qu’ils respectent les réglementations fédérales.

L’ancien solliciteur général Paul Clement demande à la Haute Cour d’annuler une affaire vieille de 40 ans qui demande aux juges de s’en remettre aux interprétations des réglementations par les agences fédérales si elles sont raisonnables, dit Carrie Kahn de NPR. Clément fait valoir le précédent donne beaucoup trop de pouvoir aux agences fédérales. David Doniger, du groupe de défense de l’environnement Natural Resources Defense Council, affirme que le véritable objectif de cette affaire est « d’affaiblir le gouvernement fédéral afin que nous n’ayons pas la capacité de faire face aux problèmes modernes ».

Janvier est le mois où la plupart des sociétés pharmaceutiques augmentent leurs prix, Et cette année n’est pas différente. Il y a eu environ 600 hausses de prix jusqu’à présent ce mois-ci, selon l’organisation à but non lucratif 46Brooklyn Research. Mais pour la première fois, 46Brooklyn a signalé des baisses de prix considérables, entraînées par la législation adoptée en 2021 sous le président Biden. La loi a augmenté les pénalités que paieraient les fabricants de médicaments s’ils augmentaient les prix plus rapidement que l’inflation. Voici comment ces fluctuations des prix des médicaments affecteront les consommateurs.

Écoute du jour







Un morceau de musique peut-il raconter toute l’histoire de l’univers ? C’est le défi qu’a relevé Nokuthula Ngwenyama en créant « Flow », une pièce pour quatuor à cordes. Elle dit à Olivia Hampton de NPR que la composition parle de la façon dont nous sommes connectés les uns aux autres et à la nature de manière irréversible. Le Quatuor Takács a débuté cette œuvre en novembre.

Écoutez des parties de la pièce et entendez les musiciens raconter comment ils poussé leurs instruments – et eux-mêmes – à la limite de ce projet.

Planificateur de résolution du kit de vie







Ce mois-ci, nous mettons en lumière certaines des résolutions les plus populaires du Nouvel An. Trouvez une résolution et respectez-la toute l’année avec Planificateur de Life Kit.

La semaine dernière, nous vous présentions les meilleurs conseils de Life Kit pour être au top de votre forme physique. Même si améliorer votre forme physique est une excellente résolution du Nouvel An, assurez-vous également de prendre soin de votre santé mentale.

Ne laissez pas le travail vous épuiser. C’est un facteur de risque de dépression, de toxicomanie et même de suicide. Apprenez à repérer les signes d’épuisement professionnel et à reprendre le contrôle.

C’est un facteur de risque de dépression, de toxicomanie et même de suicide. Apprenez à repérer les signes d’épuisement professionnel et à reprendre le contrôle. Suivez une méditation guidée par Jon Kabat-Zinn, le fondateur de la technique de réduction du stress basée sur la pleine conscience. Ralentir et être attentif peut vous aider à mieux réagir au stress.

par Jon Kabat-Zinn, le fondateur de la technique de réduction du stress basée sur la pleine conscience. Ralentir et être attentif peut vous aider à mieux réagir au stress. Dire constamment « oui » peut vous amener à supprimer qui vous êtes pour plaire aux autres. Ces conseils aideront les personnes chroniques qui plaisent aux gens à dire « non ». (C’est Kit de vie résolution du nouvel an de la rédactrice Malaka Gharib !)

Nourrissez votre santé mentale cette année avec plus de Kit de vie des idées de résolution, notamment comment s’amuser davantage et abandonner le perfectionnisme.

3 choses à savoir avant de partir



Les records du monde Guinness suspendus le titre de “chien le plus vieux de tous les temps” attribué à Bobi, un Rafeiro de race pure de l’Alentejo, alors que l’organisation enquête sur les inquiétudes concernant l’âge réel du chien. ABC News a annulé son débat primaire républicain initialement prévu pour demain car il n’y a pas assez de candidats participants. Le centre des Eagles Jason Kelce a annoncé qu’il se retirait du football. Tout au long de sa carrière, il a été six fois capitaine d’équipe, sélectionné sept fois pour le Pro Bowl, nommé six fois All-Pro dans la première équipe et joué un rôle essentiel lors de la toute première victoire des Eagles au Super Bowl. (via Billy Penn à POURQUOI)

