Les États-Unis frappent à nouveau les combattants Houthis alors que les attaques se poursuivent contre des navires au large du Yémen (responsables)

Les États-Unis ont lancé une nouvelle frappe de représailles contre des cibles Houthis au Yémen, dans le contexte des attaques continues du groupe contre des navires internationaux dans la région, ont annoncé mercredi des responsables.

Cinq zones ont été ciblées lors des frappes américaines au Yémen : les gouvernorats de Hodeidah, Taiz, Dhamar, Bayda et Saada, selon l’agence de presse Sanaa-Saba, ont affirmé les médias d’État houthis.

CENTCOM a déclaré dans un poster le mercredi X La nuit dernière, la frappe visait 14 missiles Houthis de fabrication iranienne « qui étaient chargés pour être tirés dans les zones contrôlées par les Houthis au Yémen ».

Des combattants et membres de tribus Houthis organisent un rassemblement contre les frappes américaines et britanniques sur des sites militaires dirigés par les Houthis près de Sanaa, au Yémen, le 14 janvier 2024. PA

“Ces missiles sur rails de lancement représentaient une menace imminente pour les navires marchands et les navires de la marine américaine dans la région et auraient pu être tirés à tout moment, incitant les forces américaines à exercer leur droit et leur obligation inhérents à se défendre”, poursuit le communiqué.

Les missiles de croisière Tomahawk utilisés lors de l’attaque ont été lancés à partir de navires de surface de la marine américaine et d’un sous-marin, ont indiqué des responsables américains.

Les médias d’État houthis ont imputé ces attaques aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les États-Unis sont le seul pays à avoir reconnu la frappe.

La frappe de mercredi a eu lieu après qu’un drone provenant de la zone contrôlée par les Houthis au Yémen a frappé mercredi un navire transporteur battant pavillon américain dans le golfe d’Aden, a précédemment confirmé le commandement central américain.

Aucun blessé n’a été signalé lors de cet incident. Le vraquier reste en état de navigabilité bien que certains dommages aient été signalés, a indiqué le CENTCOM.

Dans un communiqué mercredi soir, la compagnie maritime Genco Shipping a confirmé l’incident survenu sur son cargo, le M/V Genco Picardie, alors qu’il transitait par le golfe d’Aden. Il était rempli d’une cargaison de roches phosphatées, a indiqué la société.

“Tous les marins à bord du navire sont confirmés indemnes”, a déclaré Genco dans un communiqué.

“Une première inspection effectuée par l’équipage indique que les dommages causés à la passerelle du navire sont limités et que le navire est resté stable et fait route vers l’extérieur de la zone”, conclut le communiqué.

La société et l’équipage du navire sont restés en contact étroit avec toutes les autorités compétentes.

Dans le cadre des efforts visant à empêcher les militants Houthis soutenus par l’Iran d’attaquer les voies de navigation vitales du Moyen-Orient, le secrétaire d’État Antony Blinken a annoncé mercredi que les États-Unis classeraient à nouveau le groupe rebelle yéménite comme organisation terroriste. Le Département d’État affirme que cette mesure permettra aux États-Unis de restreindre plus efficacement l’accès du groupe au soutien financier.

Blinken a déclaré que les restrictions et sanctions liées à la désignation ne prendraient effet que 30 jours et que ce délai visait à garantir que le flux d’aide et de marchandises commerciales vers les civils yéménites soit le moins possible impacté.

« Les Houthis doivent être tenus responsables de leurs actes, mais cela ne doit pas se faire aux dépens des civils yéménites », a déclaré Blinken dans un communiqué. “Alors que le Département d’État avance vers cette désignation, nous prenons des mesures importantes pour atténuer tout impact négatif que cette désignation pourrait avoir sur la population du Yémen.”

Blinken a également clairement indiqué que la décision pourrait être annulée si les Houthis mettaient fin à leur assaut contre le trafic maritime.

« Si les Houthis cessent leurs attaques dans la mer Rouge et dans le golfe d’Aden, les États-Unis réévalueront cette désignation », a-t-il déclaré.

Shannon K. Crawford, Ahmed Baider et Cindy Smith d’ABC News ont contribué à ce rapport