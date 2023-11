Les États-Unis franchissent une étape importante dans la technologie du carbone avec la première installation de capture directe de l’air

FIL CLIMATIQUE | TRACY, Californie — La secrétaire à l’Énergie, Jennifer Granholm, a utilisé jeudi une paire de ciseaux rouges surdimensionnés pour couper le ruban d’une réalisation potentiellement importante dans la lutte contre le changement climatique : la première installation commerciale de captage direct de l’air aux États-Unis.

La nouvelle usine, construite par Heirloom Carbon Technologies, est relativement petite en termes d’impact direct sur la planète. Heirloom estime que, lorsqu’elle sera pleinement opérationnelle dans les mois à venir, l’installation sera capable d’éliminer 1 000 tonnes de dioxyde de carbone de l’atmosphère par an. Cela équivaut à peu près aux émissions annuelles de seulement 62 Américains moyens, selon données sur la pollution analysé par le World Resources Institute, une organisation à but non lucratif.

Mais la véritable importance de l’usine réside dans le potentiel qu’elle représente pour une industrie naissante qui Selon les climatologues, ce sera nécessaire pour éviter les pires impacts du changement climatique. Cela montre qu’une entreprise locale de capture directe de l’air peut passer de la conception à la commercialisation en seulement trois ans – avec des projets encore plus ambitieux à l’horizon.

“Nous polluons notre atmosphère avec du carbone depuis la révolution industrielle et vous ne pouvez pas polluer. Sauf avec cela”, a déclaré Granholm dans un discours avant de recevoir les cisailles de cérémonie. “Nous voyons beaucoup de promesses dans cette entreprise, dans cette technologie et dans ce qu’elle fait pour le monde.”

Le lieutenant-gouverneur de Californie, Eleni Kounalakis, ainsi que les cofondateurs de Heirloom, Shashank Samala et Noah McQueen, se sont joints à Granholm pour la séance photo sur le site industriel poussiéreux.

Samala, un vétéran des startups, a fondé Heirloom en 2020 avec McQueen, qui travaillait à l’époque sur un doctorat en génie chimique à l’Université de Pennsylvanie. La conseillère de McQueen à l’UPenn était Jennifer Wilcox, qui dirige désormais le Bureau de l’énergie fossile et de la gestion du carbone du ministère de l’Énergie.

Jeudi, Wilcox était assise au premier rang pour applaudir à la fois son patron et son ancien élève. Parmi les autres participants figuraient des dirigeants de JPMorgan Chase, Microsoft, Mitsubishi et d’autres sociétés qui sont d’importants acheteurs de crédits d’élimination du dioxyde de carbone. Heirloom a également reçu des investissements de Microsoft et une subvention de l’Advanced Research Projects Agency-Energy du DOE.

La nouvelle installation Tracy de Heirloom utilise des feuilles de calcaire empilées à environ 40 pieds de haut pour extraire le carbone de l’atmosphère. Lorsque chaque feuille a absorbé la quantité maximale de CO2, un bras robotique la retire de la pile et la charge sur un appareil de type Roomba qui achemine automatiquement le calcaire imbibé de carbone vers un four électrique.

Le four, alimenté par l’énergie renouvelable fournie par Pacific Gas and Electric, utilise une chaleur de 1 600 degrés pour séparer le carbone du calcaire. Le CO2 pur est collecté dans un réservoir de stockage de 30 tonnes et éventuellement mis à disposition des entreprises de béton pour un stockage permanent. Le calcaire, quant à lui, retourne dans la cheminée pour aspirer davantage de carbone et recommencer le processus.

En août, Heirloom était l’une des trois sociétés de capture directe d’air sélectionnés par la Direction de l’Energie pour commencer à construire deux pôles industriels destinés à extraire à terme 2 millions de tonnes de carbone de l’atmosphère par an. Les autres entreprises sont Climeworks, qui élimine 4 000 tonnes de CO2 de l’atmosphère chaque année à la plus grande installation de captage direct de l’air au monde en Islande, et Carbon Engineering, une startup canadienne qui Occidental Petroleum a décidé d’acheter pour 1,1 milliard de dollars.

Granholm, qui a déclaré que le tableau blanc de son bureau comporte un compte à rebours des jours restants du premier mandat du président Joe Biden, a exhorté Heirloom et les autres investisseurs et innovateurs dans l’élimination du carbone présents dans l’auditoire à agir le plus rapidement possible pour déployer la technologie.

“L’année dernière a été l’année la plus chaude jamais enregistrée. Et si nous ne nous ressaisissons pas, ce sera encore une fois l’année la plus cool que nous ayons jamais connue”, a-t-elle déclaré. “Il y a un énorme sentiment d’urgence.”

Réimprimé de Actualités E&E avec la permission de POLITICO, LLC. Copyright 2023. E&E News fournit des informations essentielles aux professionnels de l’énergie et de l’environnement.