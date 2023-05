Les États-Unis fournissent 1,2 milliard de dollars d’aide militaire à l’Ukraine avant l’offensive de printemps contre la Russie

Les États-Unis prévoient d’envoyer à l’Ukraine environ 1,2 milliard de dollars d’aide militaire à long terme pour aider le pays à se défendre contre un barrage d’attaques de drones, de roquettes et de missiles sol-air depuis la Russie, selon des responsables américains.

Les responsables, qui se sont exprimés de manière anonyme, ont déclaré à l’Associated Press que le programme d’aide sera probablement annoncé mardi et que l’argent sera fourni dans le cadre de l’Initiative d’assistance à la sécurité de l’Ukraine.

Avec ce dernier paquet, les États-Unis auront fourni à l’Ukraine près de 37 milliards de dollars d’aide militaire depuis l’invasion de la Russie fin février 2022.

Mais contrairement à d’autres équipements, armes et munitions déjà envoyés depuis les stocks du Pentagone, le dernier paquet est destiné à être dépensé au cours des mois, voire des années à venir, pour assurer les futurs besoins de sécurité de l’Ukraine.

LA RUSSIE VOUE LE JOUR DE LA VICTOIRE À ÉCRASER LE « NÉO-NAZISME » EN UKRAINE ALORS QUE ZELENSKYY MARQUE LES VACANCES DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE

L’initiative d’assistance financera les systèmes de défense aérienne HAWK, les munitions de défense aérienne et les drones pour la défense aérienne. Il achètera également de l’artillerie, des roquettes, une assistance à l’imagerie satellite et un financement pour la maintenance continue et les pièces de rechange pour divers systèmes, selon les responsables.

Les sondages de mars ont montré que le soutien à une aide militaire supplémentaire à l’Ukraine diminuait lentement et régulièrement aux États-Unis, remettant en cause le vœu du président Biden de soutenir le régime « aussi longtemps qu’il le faudra ».

Les sondages de l’Associated Press, Pew Research et Fox News montrent un scepticisme croissant à l’égard des programmes d’aide massifs que l’administration Biden a pris l’habitude de fournir à l’Ukraine. Le soutien à une telle aide parmi les Américains est passé de 60 % en mai 2022 à seulement 48 % aujourd’hui, selon l’AP.

La part des Américains qui disent que les États-Unis ont déjà trop donné à l’Ukraine est passée de seulement 7 % en mars 2022 à 26 % aujourd’hui, selon Pew.

LA RUSSIE EVACUE LA REGION D’UKRAINE QUI DETIENT LA PLUS GRANDE CENTRALE NUCLEAIRE D’EUROPE

L’Ukraine, quant à elle, se prépare à lancer une offensive de printemps contre les forces russes, la défense aérienne étant un problème persistant.

Les défenses aériennes ukrainiennes ont abattu 35 drones de fabrication iranienne au-dessus de Kiev lors du dernier assaut nocturne de la Russie, ont annoncé lundi des responsables. L’épave d’un drone a frappé un immeuble de deux étages dans le quartier Svyatoshynskyi de l’ouest de Kiev, tandis que d’autres débris ont heurté une voiture garée à proximité, y mettant le feu, a déclaré le maire de Kiev, Vitali Klitschko, dans un article de Telegram.

Le bombardement russe de 127 cibles dans le nord, le sud et l’est de l’Ukraine a tué trois civils, a indiqué le ministère ukrainien de la Défense.

Confrontée à des sanctions économiques et à des limites sur ses chaînes d’approvisionnement en raison de son invasion de l’Ukraine, la Russie s’est régulièrement tournée vers les drones iraniens Shahed pour renforcer sa puissance de feu. Et les programmes d’aide américains – y compris des armes et un soutien militaires plus immédiats – ont inclus des systèmes pour abattre et autrement vaincre les drones.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.