Les États-Unis fourniront des armes à sous-munitions à l’Ukraine dans le cadre d’un nouveau programme d’aide militaire: sources AP

WASHINGTON – L’administration Biden a décidé de fournir des armes à sous-munitions à l’Ukraine et devrait annoncer vendredi que le Pentagone en enverra des milliers dans le cadre d’un nouveau programme d’aide militaire d’une valeur pouvant atteindre 800 millions de dollars pour l’effort de guerre contre la Russie, selon des personnes familières avec la décision.

La décision intervient malgré les inquiétudes généralisées selon lesquelles les bombes controversées pourraient faire des victimes civiles. Le Pentagone fournira des munitions qui ont un « taux de ratés » réduit, ce qui signifie qu’il y aura beaucoup moins de cartouches non explosées pouvant entraîner la mort involontaire de civils.

Les responsables américains ont déclaré jeudi qu’ils s’attendaient à ce que l’aide militaire à l’Ukraine soit annoncée vendredi.

Longtemps recherchées par l’Ukraine, les bombes à fragmentation sont des armes qui s’ouvrent dans les airs, libérant des sous-munitions, ou « bombettes », qui sont dispersées sur une vaste zone et sont destinées à semer la destruction sur plusieurs cibles à la fois.

Les responsables et autres personnes au courant de la décision n’étaient pas autorisés à discuter publiquement de la décision avant l’annonce officielle et ont parlé sous couvert d’anonymat.

Les responsables ukrainiens ont demandé les armes pour aider leur campagne visant à faire passer les lignes de troupes russes et à faire des gains dans la contre-offensive en cours. Les forces russes utilisent déjà des armes à sous-munitions sur le champ de bataille et dans des zones civiles peuplées, ont déclaré des responsables américains.

Selon le Comité international de la Croix-Rouge, certaines armes à sous-munitions laissent derrière elles des « bombes » qui ont un taux élevé d’échecs d’explosion – jusqu’à 40 % dans certains cas. Les responsables américains ont déclaré jeudi que le taux de munitions non explosées pour les munitions qui iront en Ukraine est inférieur à 3% et signifiera donc moins de menaces laissées pour les civils.

Au briefing du Pentagone jeudi, Brig. Le général Pat Ryder a déclaré qu’il n’avait aucune annonce à faire au sujet des armes à sous-munitions. Il a déclaré que le ministère de la Défense disposait de « plusieurs variantes » des munitions et que « celles que nous envisageons de fournir n’incluraient pas les variantes plus anciennes avec des taux (non explosifs) supérieurs à 2,35 % ».

Ryder ne dirait pas si le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a contacté ses homologues de l’OTAN pour répondre à certaines de leurs préoccupations concernant l’utilisation des armes à sous-munitions. Ryder a déclaré que les États-Unis sont au courant de rapports indiquant que certaines munitions ont des taux de non-explosion plus élevés.

Si la décision était prise de fournir les munitions à l’Ukraine, il a déclaré que les États-Unis « sélectionneraient avec soin les obus avec des taux de ratés inférieurs, pour lesquels nous disposons de données de test récentes ».

Interrogé sur la manière dont les armes à sous-munitions, si elles sont approuvées, aideraient l’Ukraine, Ryder a déclaré qu’elles pouvaient être chargées de charges spécifiques pouvant pénétrer des blindages ou des munitions fragmentaires pouvant toucher plusieurs personnes – « une capacité qui serait utile dans tout type d’opérations offensives ». Ryder a déclaré que les Russes utilisaient des armes à sous-munitions qui ont un taux de ratés très élevé.

Oleksandra Ustinova, membre du parlement ukrainien qui a préconisé que Washington envoie plus d’armes, a noté que les forces ukrainiennes ont dû désactiver les mines d’une grande partie du territoire qu’elles reconquéraient à la Russie. Dans le cadre de ce processus, les Ukrainiens pourront également attraper toutes les munitions non explosées des armes à sous-munitions.

« Nous devrons déminer de toute façon, mais il vaut mieux avoir cette capacité », a déclaré Ustinova.

Elle a crédité le Congrès d’avoir poussé l’administration pendant plusieurs mois à changer sa position sur les munitions.

Le représentant Michael McCaul, président de la commission des affaires étrangères de la Chambre, a déclaré que cette décision était attendue depuis longtemps.

« Le moment est venu pour les États-Unis et leurs alliés de fournir à l’Ukraine les systèmes dont elle a besoin, des armes à sous-munitions aux F-16 en passant par l’ATACMS, afin de soutenir leur contre-offensive critique. Tout retard supplémentaire coûtera la vie à d’innombrables Ukrainiens et prolongera cette guerre brutale », a déclaré McCaul, R-Texas.

Le système de missiles tactiques de l’armée, connu sous le nom d’ATACMS, donnerait à l’Ukraine la capacité de frapper des cibles russes jusqu’à environ 180 milles (300 kilomètres).

Le général de l’armée Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, a déclaré la semaine dernière que les États-Unis envisageaient de fournir les armes à sous-munitions « depuis longtemps ».

« Les Ukrainiens l’ont demandé, d’autres pays européens en ont fourni une partie, les Russes l’utilisent », a déclaré Milley lors d’un discours au National Press Club.

Les bombes à fragmentation peuvent être tirées par l’artillerie que les États-Unis ont fournie à l’Ukraine, et le Pentagone en possède un stock important.

La dernière utilisation américaine à grande échelle de bombes à fragmentation remonte à l’invasion de l’Irak en 2003, selon le Pentagone. Mais les forces américaines les considéraient comme une arme clé lors de l’invasion de l’Afghanistan en 2001, selon Human Rights Watch. Au cours des trois premières années de ce conflit, on estime que la coalition dirigée par les États-Unis a largué plus de 1 500 bombes à fragmentation en Afghanistan.

Les partisans de l’interdiction des bombes à fragmentation disent qu’elles tuent sans discrimination et mettent en danger les civils longtemps après leur utilisation. Des groupes ont sonné l’alarme sur l’utilisation par la Russie des munitions en Ukraine.

Une convention interdisant l’utilisation des bombes à fragmentation a été rejointe par plus de 120 pays qui ont accepté de ne pas utiliser, produire, transférer ou stocker les armes et de les éliminer après qu’elles aient été utilisées.

Les États-Unis, la Russie et l’Ukraine font partie des pays qui n’ont pas signé.

Il n’est pas clair comment les alliés américains de l’OTAN considéreraient les États-Unis fournissant des bombes à fragmentation à l’Ukraine et si la question pourrait se révéler source de division pour leur soutien largement uni à Kiev. Plus des deux tiers des 30 pays de l’alliance sont signataires de la convention de 2010 sur les armes à sous-munitions.

Laura Cooper, sous-secrétaire adjointe à la Défense chargée de la Russie et de l’Ukraine, a récemment déclaré au Congrès que le Pentagone avait estimé que de telles munitions aideraient Kiev à traverser les positions retranchées de la Russie.

____ L’écrivain diplomatique AP Matthew Lee et l’écrivain Associated Press Tara Copp ont contribué à ce rapport.