Les États-Unis fourniront à l’Ukraine deux NASAMS dans un “futur très proche”, six autres plus tard : officiel

Les États-Unis continuent de fournir des armes à l’Ukraine et enverront bientôt une paire de systèmes de défense antimissile sophistiqués à son armée, alors que l’Ukraine continue de se défendre contre les forces russes.

Les États-Unis ont promis d’envoyer à l’Ukraine huit systèmes nationaux avancés de missiles sol-air (NASAMS), dont deux seront déployés dans le pays dans “un avenir très proche”, a déclaré cette semaine un haut responsable de la défense.

“Les États-Unis ont déjà fourni 1 400 Stingers, qui sont de la défense aérienne à courte portée, et nos alliés et partenaires ont également fourni un nombre considérable de systèmes de défense aérienne à courte portée”, a déclaré le responsable lors d’un briefing lundi. “Les États-Unis ont également engagé huit NASAMS et munitions associées, et deux d’entre eux seront en Ukraine dans un avenir très proche, et six autres seront fournis plus tard.”

Les NASAMS ont été inclus dans le dernier programme d’assistance à la sécurité de 275 millions de dollars que le ministère de la Défense a été autorisé à envoyer à l’Ukraine, le 24e programme d’équipement militaire depuis août 2021.

Les systèmes sont “vitaux pour protéger les infrastructures ukrainiennes”, a déclaré le responsable.

“Nous nous sommes également engagés dans une suite de systèmes aériens sans pilote, y compris le système VAMPIRE et d’autres systèmes radar, car nous savons que la menace UAS est également une menace sérieuse en ce moment”, a ajouté le responsable de la défense. . “Les États-Unis ont également aidé à soutenir le don par la Slovaquie d’un système S-300 plus tôt dans la guerre.”

Lors du briefing, le responsable de la défense a déclaré que d’autres pays avaient l’intention de fournir des munitions pour le NASAMS, qui est le missile AIM-120 AMRAAM.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que les forces aériennes et les autres militaires continuent de faire un “excellent travail” pour protéger les structures vitales. Rien que lundi, ils ont abattu 45 missiles de croisière.

“Je remercie tous les commandements des forces aériennes pour ce résultat : sud, nord, est et ouest, ainsi que toutes les unités des forces de défense impliquées dans la protection de notre ciel”, a déclaré Zelenskyy dans son allocution nocturne. “De plus, quatre autres hélicoptères russes ont été abattus aujourd’hui : trois Ka-52 d’attaque et un Mi-8.”

Il a ajouté : “Chaque nouvelle attaque russe contre nos cibles civiles ne fait que rendre plus facile et plus proche le consensus international sur la responsabilité de la Russie. Et les fragments de la roquette russe qui sont tombés sur le territoire de la Moldavie ne font que nous rappeler à quel point il est important de nous protéger de cette le mal ensemble – du racisme, qui ne reconnaît ni les frontières étatiques ni les valeurs humaines.”

L’Ukraine, avec l’aide d’alliés internationaux, se bat contre la Russie depuis la première invasion de ses forces le 24 février 2022.