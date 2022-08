Les États-Unis fourniront à l’Ukraine des munitions M982 Excalibur dans le cadre du nouveau paquet d’armes de 775 millions de dollars de l’administrateur Biden: rapport

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les États-Unis seraient sur le point de fournir à l’Ukraine des munitions M982 Excalibur.

“Ces munitions à guidage de précision aideront la contre-offensive de l’Ukraine contre la Russie, qui se concentre sur les dépôts de munitions et les installations militaires”, a tweeté l’expert en relations étrangères, Samuel Ramani. “Les drones de surveillance Scan Eagle, que les États-Unis fournissent également, vont amplifier leur impact.”

Ramani a tweeté sur le développement dimanche, répondant à un tweet de The Kyiv Independent.

Le média ukrainien a semblé tirer des informations de Politico, tweetant: “Une source proche des délibérations sur le dernier programme d’aide militaire a partagé avec Politico que les obus M982 Excalibur, parcourant jusqu’à 70 km, seront envoyés en Ukraine” à un moment donné dans l’avenir.'”

Politico a rapporté vendredi que l’administration Biden avait autorisé 775 millions de dollars d’aide supplémentaire à la sécurité pour l’Ukraine, qui comprendra de nouveaux drones, des véhicules blindés et de l’artillerie, car les États-Unis prévoient que Kyiv verra de durs combats sur le terrain dans les semaines à venir.

“Pour la première fois, les États-Unis envoient 15 drones de surveillance ScanEagle pour aider les Ukrainiens à repérer et à corriger les frappes d’artillerie et de roquettes de précision qui ont fait des ravages sur les forces russes, freinant leur progression”, selon Politico. “Les petits drones peuvent être déplacés relativement facilement sur le champ de bataille et seraient d’une valeur inestimable dans la poussée attendue pour reprendre la ville de Kherson dans le sud.”

Avant l’annonce officielle du ministère de la Défense, une source a déclaré à Politico que les États-Unis prévoyaient également d’envoyer “des munitions d’artillerie à guidage de précision Excalibur dans une tranche à venir à un moment donné dans le futur”.

“Ces armes n’ont pas été incluses dans ce cycle”, selon le rapport. “Les obus donneraient aux Ukrainiens une nouvelle arme de précision avec laquelle cibler les positions et les postes de commandement russes enfouis.”

Avec le nouveau paquet d’armes inclus, les États-Unis ont engagé environ 10,6 milliards de dollars d’aide à la sécurité à l’Ukraine depuis le début de l’administration Biden, selon le ministère de la Défense. Depuis 2014, les États-Unis ont engagé plus de 12,6 milliards de dollars en aide à la sécurité à l’Ukraine.

“Comme le président Biden l’a clairement indiqué, nous soutiendrons l’Ukraine dans la défense de sa démocratie aussi longtemps qu’il le faudra”, a déclaré le ministère de la Défense dans son communiqué. “Les États-Unis continueront de travailler avec leurs alliés et leurs partenaires pour fournir à l’Ukraine des capacités clés pour répondre aux besoins changeants du champ de bataille de l’Ukraine.”