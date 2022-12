Les États-Unis formeront davantage de troupes ukrainiennes, ajoutant des tactiques de combat avancées

Les nations soutenant l’Ukraine cette semaine se sont engagées à un vaste effort pour reconstruire le pays, et le président Volodymyr Zelensky a déclaré mercredi soir qu’il travaillait avec les Nations Unies pour envoyer des observateurs internationaux pour témoigner de la destruction.

Depuis 2014, lorsque le Kremlin a fomenté une guerre séparatiste dans l’est de l’Ukraine – une région que Moscou a revendiqué cette année pour annexer – l’Ukraine a demandé l’implication de l’ONU dans le conflit, mais sans grand effet. La Russie, avec un siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU, dispose d’un droit de veto sur toute action dans ce pays.

Renforçant son soutien à l’Ukraine, l’administration Biden devrait annoncer prochainement qu’elle fournira au pays une batterie de missiles Patriot, qui serait l’arme la plus sophistiquée que les États-Unis aient jamais fournie. Contrairement à d’autres systèmes de missiles de défense aérienne, le Patriot peut abattre non seulement des avions et des missiles de croisière, mais également des missiles balistiques beaucoup plus rapides.

Le Kremlin, jouant sur les inquiétudes occidentales concernant une confrontation directe avec la Russie, a averti que l’envoi de patriotes en Ukraine aggraverait les tensions ; il a dit des choses similaires sur HIMARS et d’autres armes. Le général Ryder, notant que le Patriot est un système défensif, a rejeté ces propos.

“Il est important de se rappeler que la Russie est l’agresseur ici, et en ce qui concerne l’escalade, ils pourraient désamorcer aujourd’hui en retirant leurs forces”, a-t-il déclaré.

Le nouveau régime d’entraînement devrait avoir lieu dans une base de l’armée américaine à Grafenwoehr, en Allemagne, où le Pentagone organise son propre entraînement interarmes. Les États-Unis et leurs alliés y ont également mené des entraînements de troupes ukrainiennes.

De 2015 au début de cette année, des instructeurs américains ont formé plus de 27 000 soldats ukrainiens au centre d’entraînement au combat de Yavoriv, ​​dans l’ouest de l’Ukraine, près de la ville de Lviv, ont déclaré des responsables du Pentagone. Mais les États-Unis ont retiré leurs 150 instructeurs d’Ukraine peu de temps avant le début de la guerre. L’Ukraine a ensuite commencé à envoyer des troupes dans des bases à l’étranger pour s’entraîner, en particulier en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Pologne.