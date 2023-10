Les troupes américaines seraient en train d’évacuer les bases syriennes après avoir été la cible d’une énorme vague d’attaques de milices soutenues par l’Iran, selon un nouveau rapport.

Des responsables américains ont déclaré que plus de 24 de leurs soldats en Syrie et en Irak avaient été blessés la semaine dernière alors que le chaos menaçait de s’abattre sur le Moyen-Orient.

Un nouveau rapport affirme que les États-Unis sont en train d’évacuer certaines de leurs bases syriennes alors que les attaques se multiplient (photo d’archives)

Des véhicules militaires américains en mouvement en août dans la province de Deir ez-Zor en Syrie Crédit : Getty

L’USS Carney a tiré son premier coup de feu pour défendre Israël alors qu’il abattait un missile présumé lancé par les rebelles Houthis soutenus par l’Iran au Yémen la semaine dernière.

La semaine dernière, Washington s’est plaint du fait que Téhéran intensifie ses attaques contre des cibles américaines en utilisant ses mandataires régionaux pour se venger du bombardement israélien de Gaza.

Le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que l’Iran « facilitait activement » les assauts et « encourageait ceux qui pourraient vouloir exploiter le conflit ».

Mais un rapport de Tortoise Media affirme que les États-Unis sont restés « silencieux » sur la véritable ampleur des attaques contre leurs bases militaires dans la région.

Une source des renseignements occidentaux a déclaré au média : « D’après ce que nous voyons, les attaques contre eux ont explosé dans toute la région ».

La source ajoute : « Dans le nord-est de la Syrie, on apprend que les Américains ont déjà dû évacuer une douzaine de bases d’opérations avancées parce qu’ils ne peuvent plus les protéger. »

Cependant, un autre responsable américain anonyme a déclaré aujourd’hui à VOA News que les États-Unis n’envisageaient pas d’évacuer de bases au Moyen-Orient malgré les rumeurs.

Depuis le 17 octobre, au moins 19 attaques ont eu lieu contre des bases et du personnel américains en Irak et en Syrie à l’aide de drones et de missiles, selon le Pentagone.

Jeudi, une base américaine à Kharab al-Jir en Syrie a été attaquée pour la deuxième fois en deux jours, tandis qu’une base dans l’ouest de l’Irak a également été touchée.

D’autres rapports font état aujourd’hui d’attaques contre la base d’Al-Asad en Irak.

Plus tôt cette semaine, les États-Unis ont pris de nouvelles mesures pour protéger leurs bases dans la région et les responsables ont révélé qu’ils laissaient ouverte la possibilité d’évacuer les familles des militaires si nécessaire.

Ces mesures incluraient l’augmentation des patrouilles militaires américaines, la restriction de l’accès aux installations des bases et l’augmentation de la collecte de renseignements, notamment par le biais de drones et d’autres opérations de surveillance.

Les responsables ont également déclaré qu’ils renforceraient leurs opérations défensives pour contrer l’arrivée potentielle de drones, de roquettes et de missiles.

Tôt ce matin, des avions militaires américains ont frappé deux bases de milices soutenues par l’Iran dans l’est de la Syrie en réponse au ciblage de leurs troupes.

Selon de hauts responsables militaires américains, les frappes aériennes de « précision » ont été menées près de Boukamal par deux avions de combat F-16.

Ils ont affirmé avoir touché des dépôts d’armes et de munitions liés au Corps des Gardiens de la révolution iraniens et qui ont récemment été utilisés pour frapper des bases américaines.

Les frappes aériennes de représailles visaient à montrer aux groupes militants soutenus par l’Iran que les États-Unis ne laisseraient aucune menace rester sans réponse, ont affirmé des responsables.

Les tensions au Moyen-Orient se sont accrues depuis qu’Israël a déclaré la guerre au Hamas après que les terroristes ont déclenché l’enfer dans le sud d’Israël lors de leurs attentats sanglants du 7 octobre qui ont fait quelque 1 400 morts parmi les Israéliens.

Pendant ce temps, Israël bombarde sans relâche la bande de Gaza depuis les airs, et 6 000 Palestiniens auraient été tués dans le carnage.

Hier soir, Tsahal a déclaré avoir lancé son deuxième raid nocturne « ciblé » consécutif alors que des chars, des drones et des hélicoptères ont franchi la frontière avec Gaza, anéantissant les cibles terroristes et les infrastructures du Hamas.

Cela survient alors qu’en début de semaine, des responsables américains auraient demandé à Israël de retarder son invasion terrestre à grande échelle prévue dans Gaza.

Les États-Unis auraient demandé ce délai afin d’avoir le temps de livrer une douzaine de systèmes de défense aérienne avancés dans la région pour protéger leurs troupes.

Ils croient que leurs bases au Moyen-Orient deviendront une cible encore plus grande pour les mandataires terroristes de l’Iran lorsqu’Israël lancera son invasion à grande échelle dans la bande de Gaza.

Parlant des frappes aériennes de ce matin, le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, a déclaré qu’elles étaient une réponse aux « attaques infructueuses » menées par des milices armées, équipées et dirigées par l’Iran.

Il a déclaré que le président Biden avait ordonné ces frappes « pour indiquer clairement que les États-Unis ne toléreraient pas de telles attaques et qu’ils se défendraient eux-mêmes, ainsi que leur personnel et leurs intérêts ».

L’Iran est un soutien clé des groupes terroristes palestiniens du Hamas et du Jihad islamique, ainsi que du Hezbollah basé au Liban et des Houthis du Yémen.

Washington a déjà envoyé deux porte-avions et 2 000 Marines en Méditerranée orientale pour tenter de stabiliser la région.

La semaine dernière, elle a tiré ses premiers coups de feu pour défendre Israël en abattant un missile qui aurait été lancé par les rebelles Houthis soutenus par l’Iran au Yémen.

Un responsable a déclaré que l’USS Carney avait été abattu 15 drones et quatre missiles de croisière ont été tirés par la milice au cours d’une attaque de neuf heures.

Lundi, quatre responsables américains ont déclaré que Washington se préparait à la possibilité d’évacuer près de 700 000 Américains en Israël et au Liban en cas d’escalade de la guerre à Gaza.

Ils ont déclaré qu’il s’agissait du “pire des cas”, mais qu’il serait “irresponsable de ne pas avoir de plan pour tout”, rapporte le Washington Post.

Au Liban, l’inquiétude vient du Hezbollah, soutenu par l’Iran, qui contrôle de vastes pans du pays fragile et qui lance des roquettes sporadiques vers Israël depuis le 7 octobre.

Le Hezbollah a promis à plusieurs reprises de se joindre à la guerre pour soutenir le Hamas « le moment venu ».

Des soldats américains en patrouille dans le nord-est syrien en 2020

Un avion de combat tactique israélien F-15 survole la frontière avec Gaza alors qu’Israël bombarde la bande de Gaza Crédit : AFP

De la fumée et des incendies s’élèvent des bâtiments alors que les gens se rassemblent au milieu des destructions suite à une frappe israélienne Crédit : AFP

Des enfants toussent tandis que d’autres se précipitent pour aider les blessés à Gaza Crédit : Reuters