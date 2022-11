Les États-Unis font voler des bombardiers supersoniques en réponse au lancement du nouvel ICBM de la Corée du Nord

L’armée américaine a répondu samedi aux récents lancements de missiles depuis la Corée du Nord en pilotant deux bombardiers supersoniques aux côtés d’avions de combat sud-coréens et japonais.

La Corée du Nord a suscité vendredi la colère internationale après avoir testé un missile balistique intercontinental (ICBM) capable de transporter plusieurs ogives nucléaires et d’une portée pouvant atteindre n’importe où sur le continent américain.

Les États-Unis et leurs alliés régionaux ont condamné cette décision et accusé Pyongyang de tenter de déstabiliser la région alors qu’il cherche à renforcer son programme nucléaire et à acquérir des prouesses géopolitiques grâce à ses avancées militaires.

UN TEST EN CORÉE DU NORD LANCE UN MISSILE BALISTIQUE CAPABLE DE FRAPPE PARTOUT AUX ÉTATS-UNIS

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un aurait assisté vendredi au lancement de l’ICMB avec sa femme et sa “fille bien-aimée”, ce que certains ont vu comme un signe de sa confiance croissante dans les capacités de Pyongyang à affronter les meilleures armées, comme les forces armées américaines.

Les États-Unis ont déployé des bombardiers supersoniques B-1B lors d’exercices conjoints au-dessus de la Corée du Sud au début du mois pour la première fois en cinq ans après que la Corée du Nord a intensifié ses essais de missiles et son agression manifeste dans la région.

LA CORÉE DU NORD A TIRÉ UN MISSILE BALISTIQUE QUI A ATTERRI PRÈS DE LA CORÉE DU SUD : SÉOUL

Le B-1B – qui aurait agacé Kim sur sa capacité à livrer une charge utile massive d’armes conventionnelles guidées et non guidées – a été surnommé la “colonne vertébrale” de la force de bombardement américaine selon un communiqué de l’US Air Force.

“Il peut livrer rapidement des quantités massives d’armes de précision et de non-précision contre n’importe quel adversaire, n’importe où dans le monde, à tout moment”, indique le communiqué. Ajoutant que sa “section transversale à faible radar” permet au bombardier de former “un système de défense intégré et robuste qui prend en charge la pénétration de l’espace aérien hostile”.

À la demande du Japon, le Conseil de sécurité de l’ONU a prévu lundi une réunion d’urgence concernant le dernier lancement de missiles balistiques par la Corée du Nord.

Bien que la capacité du conseil à faire quoi que ce soit pour punir Pyongyang semble peu probable étant donné le blocus de la Chine et de la Russie plus tôt cette année sur les tentatives de sanctionner davantage la Corée du Nord pour avoir violé la charte de l’ONU en élargissant ses capacités nucléaires et balistiques.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.