Les États-Unis font tomber un ballon espion présumé au large de la côte de la Caroline du Sud – Shaw Local

WASHINGTON (AP) – Les États-Unis ont abattu samedi un ballon espion chinois présumé au large des côtes de la Caroline sur ordre du président Joe Biden après avoir traversé des sites militaires sensibles à travers l’Amérique du Nord, devenant le dernier point d’éclair des tensions entre Washington et Pékin.

Biden a déclaré qu’il voulait que le ballon soit abattu mercredi, mais a été informé que le meilleur moment pour l’opération serait lorsqu’il serait au-dessus de l’eau. Les responsables militaires ont déterminé que le faire tomber au-dessus de la terre à partir d’une altitude de 60 000 pieds poserait un risque indu pour les personnes au sol.

Le ballon a été repéré samedi matin au-dessus des Carolines alors qu’il s’approchait de la côte atlantique. Vers 14 h 40 HNE, un avion de chasse F-22 a tiré un missile sur le ballon, le perforant alors qu’il se trouvait à environ 6 milles marins de la côte près de Myrtle Beach, en Caroline du Sud, ont déclaré des responsables du Pentagone.

Les responsables ont déclaré que les débris avaient atterri dans 47 pieds d’eau, moins profonds qu’ils ne l’avaient prévu. Il n’était pas immédiatement clair combien de temps la reprise prendrait. La Marine prend les devants, appuyée par la Garde côtière.

“Ils ont réussi à l’abattre et je tiens à féliciter nos aviateurs qui l’ont fait”, a déclaré Biden après avoir quitté Air Force One en route vers Camp David.

En préparation de l’opération, la Federal Aviation Administration a temporairement fermé l’espace aérien au-dessus de la côte de la Caroline, y compris les aéroports de Myrtle Beach et de Charleston, en Caroline du Sud, et de Wilmington, en Caroline du Nord. La FAA a détourné le trafic aérien de la zone et a averti des retards dus aux restrictions de vol. La FAA et la Garde côtière ont travaillé pour dégager l’espace aérien et l’eau sous le ballon lorsqu’il a atteint l’océan.

Des images télévisées ont montré une petite explosion, suivie du ballon géant dégonflé descendant comme un ruban vers l’eau. Des jets militaires américains ont été vus volant dans les environs et des navires ont été déployés dans l’eau pour monter l’opération de récupération.

Les responsables visaient à chronométrer l’opération afin de pouvoir récupérer autant de débris que possible avant qu’ils ne s’enfoncent dans l’océan. Le Pentagone avait précédemment estimé que tout champ de débris serait important.

La Garde côtière a conseillé aux marins de quitter immédiatement la zone en raison des opérations militaires américaines “qui présentent un danger important”.

La divulgation publique du ballon cette semaine a entraîné l’annulation d’une visite du secrétaire d’État américain Antony Blinken à Pékin prévue dimanche pour des pourparlers visant à réduire les tensions américano-chinoises. Le gouvernement chinois a cherché samedi à minimiser l’annulation.

« En réalité, les États-Unis et la Chine n’ont jamais annoncé de visite, les États-Unis font une telle annonce sont leurs propres affaires, et nous respectons cela », a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué samedi matin.

La Chine a continué d’affirmer que le ballon n’était qu’un «dirigeable» de recherche météorologique qui avait été dévié. Le Pentagone a rejeté cela d’emblée – ainsi que l’affirmation de la Chine selon laquelle il n’était pas utilisé pour la surveillance et n’avait qu’une capacité de navigation limitée.

Le ballon a été repéré au-dessus du Montana, qui abrite l’un des trois champs de silos de missiles nucléaires américains à la base aérienne de Malmstrom.

Le Pentagone a également reconnu les informations faisant état d’un deuxième ballon volant au-dessus de l’Amérique latine. “Nous évaluons maintenant qu’il s’agit d’un autre ballon de surveillance chinois”, a déclaré le brigadier. Le général Pat Ryder, attaché de presse du Pentagone, a déclaré dans un communiqué.

Le ministère chinois des Affaires étrangères n’a pas immédiatement répondu à une question sur le deuxième ballon.

Blinken, qui devait quitter Washington pour Pékin vendredi soir, a déclaré qu’il avait déclaré au haut diplomate chinois Wang Yi lors d’un appel téléphonique que l’envoi du ballon au-dessus des États-Unis était “un acte irresponsable et que la décision (de la Chine) de prendre cette mesure le la veille de ma visite est préjudiciable aux discussions de fond que nous étions prêts à avoir.

Les réactions non censurées sur Internet chinois ont reflété la position officielle du gouvernement selon laquelle les États-Unis exagéraient la situation. Certains l’ont utilisé comme une chance de se moquer des défenses américaines, disant qu’il ne pouvait même pas se défendre contre un ballon, et les influenceurs nationalistes ont sauté pour utiliser les nouvelles pour se moquer des États-Unis.

La Chine a nié toute allégation d’espionnage et a déclaré qu’il s’agissait d’un ballon à usage civil destiné à la recherche météorologique. Le ministère des Affaires étrangères a souligné que le voyage du ballon était hors de son contrôle et a exhorté les États-Unis à ne pas le “salir” sur la base du ballon.

Les rédacteurs de l’Associated Press Chris Megerian et Tara Copp à Washington, Huizhong Wu à Taipei et le chercheur Henry Hou à Pékin ont contribué à ce rapport.