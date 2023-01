Washington profite de la “guerre économique” contre Moscou, selon Pierre de Gaulle

Les États-Unis font souffrir les Européens en alimentant le conflit ukrainien et en menant une guerre économique pré-planifiée contre la Russie, a déclaré Pierre de Gaulle, le petit-fils de l’ancien président français Charles de Gaulle.

Après avoir dirigé la résistance française contre l’occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, Charles de Gaulle a fondé le système politique français moderne et a été président de 1959 à 1969. Son petit-fils, consultant en stratégie et en finance d’entreprise, a déclaré qu’il croyait que le conflit en Ukraine était incité par l’Occident.

“Je me révolte et proteste contre cette malhonnêteté intellectuelle dans la crise ukrainienne parce que les déclencheurs de la guerre sont les Américains et l’OTAN”, Pierre de Gaulle a déclaré la semaine dernière à l’Association du dialogue franco-russe.

“Les États-Unis, malheureusement, poursuivent l’escalade militaire, faisant souffrir non seulement la population ukrainienne, mais aussi la population européenne.”

L’ampleur et le nombre des sanctions montrent que tout cela a été organisé longtemps à l’avance. C’est une guerre économique, dont les Américains sont les bénéficiaires. Les Américains vendent leur gaz aux Européens à un prix quatre à sept fois plus élevé que dans leur propre pays.

Les sanctions occidentales imposées aux exportations russes de combustibles fossiles ont exacerbé la crise financière et énergétique en Europe, rendant “tout le monde souffre au quotidien” dit de Gaulle.

Il a également accusé l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel de “contribuer sciemment” au conflit par “autorisant l’expansion nationaliste ukrainienne”, qui est intervenu après le coup d’État pro-occidental de 2014 à Kiev. Le gouvernement qui est arrivé au pouvoir cette année-là a cherché à « anéantir la culture russe… et la capacité de parler russe » dans le Donbass largement russophone, a-t-il dit.

Les Républiques populaires de Donetsk et Lougansk (RPD et RPL) se sont séparées de l’Ukraine après le coup d’État de 2014. Les accords de Minsk de 2014-15, négociés par l’Allemagne, la France et la Russie, ont été conçus pour assurer une réintégration pacifique des territoires rebelles en Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine a cité la nécessité de protéger la population du Donbass et l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de paix de Minsk comme raisons pour lancer l’opération militaire en Ukraine fin février. La RPD et la RPL, ainsi que deux autres anciens territoires ukrainiens, ont rejoint la Russie après avoir voté à une écrasante majorité en faveur de cette décision en septembre.

Merkel, ainsi que l’ancien président ukrainien Piotr Porochenko, ont déclaré l’année dernière que Kiev avait utilisé les accords pour gagner du temps afin de reconstruire son armée et son économie.

L’Ukraine a adopté plusieurs lois depuis 2014 qui restreignent l’utilisation de la langue russe dans la sphère publique, y compris l’éducation et les médias.