Washington craint que la contre-offensive de Kiev ne soit pas en mesure de porter un coup aussi puissant que prévu, selon le média

Les responsables américains seraient préoccupés par le fait que l’Ukraine ne progresse pas suffisamment dans sa contre-offensive tant vantée, a rapporté mardi le Washington Post citant des sources anonymes.

Selon le média, Washington exhorte Kiev à s’engager dans une percée décisive, car les commandants ukrainiens n’ont pas encore utilisé les tactiques offensives à grande échelle qui leur ont été enseignées par des instructeurs occidentaux.

Un responsable américain anonyme a expliqué au Washington Post que l’Occident avait formé les forces ukrainiennes à des manœuvres offensives intégrées, ainsi que fourni du matériel de déminage, et a souligné qu’il était « primordial » que les troupes de Kiev appliquent rapidement ces capacités pour percer les défenses russes.

Des responsables occidentaux auraient critiqué l’armée ukrainienne pour avoir adopté une approche basée sur l’attrition visant à tirer de l’artillerie et des missiles sur des sites de commandement, de transport et de logistique à l’arrière des positions russes au lieu d’utiliser le style occidental. « armes combinées » des opérations qui impliquent des manœuvres à grande échelle mettant en scène des chars, des véhicules blindés, de l’infanterie, de l’artillerie et de la puissance aérienne, a indiqué le média.















Les analystes de l’Institut pour l’étude de la guerre ont souligné que les commandants ukrainiens ont choisi d’adopter des avancées plus discrètes impliquant des groupes de 15 à 50 soldats afin de préserver les effectifs. Le Washington Post a également noté que Kiev n’avait jusqu’à présent aligné que « quatre d’une douzaine de brigades formées dans la campagne en cours. »

Les tentatives de Kiev de percer les défenses russes ont jusqu’à présent été contrées « artillerie écrasante, missiles antichars, munitions en maraude et tirs d’hélicoptères » qui ont causé des pertes importantes. L’utilisation massive de drones par la Russie a également présenté un défi qui « même les forces américaines – malgré toute leur expérience de combat au cours des dernières décennies – n’ont pas été confrontées à cette échelle », dit la Poste.

Les experts ont déclaré que même si des avancées à pied réduiraient probablement l’attrition subie par l’armée ukrainienne, de telles tactiques seraient beaucoup plus lentes et seraient beaucoup moins susceptibles de fournir une opportunité de percée rapide.

Les responsables ukrainiens, à leur tour, ont rejeté les demandes de leurs homologues occidentaux d’accélérer l’opération et ont plutôt souligné la nécessité d’éviter des pertes inutiles et se sont plaints du manque de soutien aérien.

Kiev a demandé à plusieurs reprises à ses bailleurs de fonds occidentaux de fournir à ses forces des avions de combat F-16 de conception américaine, arguant qu’ils joueraient un rôle clé dans la lutte contre la puissance aérienne russe.

Les responsables occidentaux, cependant, auraient insisté sur le fait que les jets ne seraient pas un « changeur de jeu, » tandis que la Russie a répondu en disant que l’avion serait détruit comme tout autre équipement militaire étranger en Ukraine.